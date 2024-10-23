內地結婚率低迷　民政部鼓勵將婚姻登記機關設在公園

內地結婚率低迷，民政部周三（10月23日）發文，鼓勵有條件地區將婚姻登記機關設置在公園等場所，為當事人提供最優質的服務、最優美的環境。不過，相關建議引發不少網民疑惑及不滿。



民政部鼓勵有條件地區將婚姻登記機關設置在公園等場所。（視覺中國）

民政部表示，穩步推進內地居民婚姻登記「跨省通辦」，先後分兩批部署開展試點，當事人不需要回戶籍地辦理婚姻登記，已有21個省份可以辦理相關業務，覆蓋全國總人口的78.5%。截至2024年9月底，全國累計辦理婚姻登記「跨省通辦」41.6萬對。

民政部還稱，鼓勵有條件的地區將婚姻登記機關設置在公園等有標志性意義場所，為當事人提供最優質的服務、最優美的環境。目前，全國已有各類公園式婚姻登記點270多處。全面推進婚姻家庭輔導服務，縣級以上婚姻登記機關設立輔導室的已達90%以上。

2024年上半年，內地有343萬對新人領證。（視覺中國）

網民點睇：

「越來越瘋狂了。」

「乾脆每個小區設立一個唄。」

「安排在動物園更好些，眾生平等都要辦證。」

「還不如直接安排菜市場，買雞蛋領結婚證免費。」

「設在賓館外面不更好嗎？開房還沒結婚證的原地領證。」



據數據顯示，2024年上半年，內地有343萬對新人領證，較去年同期減少了不少。去年全年為683.3萬對，創下了1986年以來的新低。2024年一季度，全國結婚登記196.9萬對，較2023年一季度減少了17.8萬對。