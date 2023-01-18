2022-2023婚戀觀報告：90後婚戀焦慮比例高　結婚率連續8年下降

《瀟湘晨報》報道，1月16日，國內某知名婚戀交友網站正式發布《2022-2023 中國男女婚戀觀報告》（下稱《報告》），該報告結合70後到00後的情感生活現狀，側重展示不同代際群體的婚戀認知變化。報告顯示，90後婚戀焦慮比例最高。



婚戀年齡焦慮調查數據圖。（資料圖片）

《報告》顯示，51%的被訪者對自己目前的情感生活/狀態感到滿意，00後滿意度最高，80後滿意度最低。從婚戀狀態看，戀愛中人群滿意度最高，70後-90後已婚人群的滿意度有明顯上升。單身人群中，40%的00後對自己的單身狀態表示滿意。

同時，超四成被訪者有過婚戀年齡焦慮。其中，男性的婚戀年齡焦慮略高於女性。90後成為婚戀年齡焦慮相對最高群體，男性佔比51%，女性佔比49%。

80後的婚戀年齡焦慮略低於90後，但整體比例差距不大。從學歷水平來看，高中及以下學歷水平和碩士及以上學歷水平的婚戀年齡焦慮較高。

初次相親平均年齡調查數據圖。（資料圖片）

《報告》指出，中國男女2022-2023相親的平均年齡在逐漸降低，從70後的男性人群26.4歲、女性人群25.4歲降低至00後的男性20.6歲、女性20.2歲。

《報告》提到，被訪的70後認為相親要趁早，相親成功也應該盡快結婚；80後對相親的目的性不反感，並對其高效率表示贊同；90後和00後則普遍較為抗拒相親模式。

《2021中國民政統計年鑑》顯示，國內結婚率連續8年下降。（新華社）

《2021中國民政統計年鑑》顯示：自2013年達到頂峰的9.9‰後，國內粗結婚率持續走低，至2021年結婚率已連續八年下降，當年粗結婚率為5.4‰。而國內離婚率則在2021年《民法典》「離婚冷靜期」實施後有所下降。

1月17日，國新辦舉行新聞發布會，國家統計局發布數據，2022年末全國人口141175萬人，比去年末減少85萬人。《第一財經》報道稱，這是中國人口自1962年以來首次出現負增長。