官方實名制牽紅線　內地分設「相親角」助男女脫單、衝刺結婚率

內地近年出生率、結婚率雙低迷，為幫助男女脫單，近期各地方政府，出現廣設新「相親角」的做法，並設置官方登記處，免費為市民提供相親服務，引起關注。江蘇常州市武進區洛陽鎮副書記薛文偉表示，洛陽鎮首個「桃花緣」相親角的成立，為單身青年男女打造了一個開放式交友途徑，希望為全鎮單身青年牽起紅線。



事實上，在內地如上海的人民公園、北京的中山公園等地，均有行之有年的「相親角」，主要來自當地父母自發性組織，將兒女的「相親」訊息以紙本影印、貼在張開的雨傘上等方式「展示」，互相交流，若兩家人看對眼，即可進一步詳談，這種現象也被視為一大都市奇景。

如今，隨著內地出生率低迷等問題日益嚴峻，《澎湃新聞》報道，全國近段時間湧現新設、升級相親角的情況，積極為單身青年牽線搭橋。

內地許多城市都有「相親角」，大部分是焦心的父母前來為兒女徵婚。圖為長沙烈士公園內的相親角。（中新社）

報道以蘇州市桂花公園為例，稱過去即有「相親聖地」的稱號，但並無官方出面管理，現在蘇州市城市公園管理處在公園裡新建立了「相親園」，和官方登記處，免費為市民提供相親服務。蘇州市城市公園管理處主任陸浩民表示，登記需要本人或其父母攜帶身分證實名辦理登記，登記結束後，工作人員會在一定時間內，將信息張貼到展板上。

時至今年3月底，江蘇常州市武進區洛陽鎮的「桃花緣」公益相親角，也正式宣告啟用，同樣有官方背書，洛陽鎮副書記薛文偉說，紅娘志工依托「紅娘工作室」、「桃花緣相親角」等陣地與平台，為全鎮單身青年牽起幸福紅線。

其他還包括浙江溫嶺，在九龍湖城市驛站「初遇溫嶺—青年之家」打造「親青戀」線下速配陣地，將蒐集到的青年信息懸掛在驛站旁的相親角，供全城單身男女瀏覽；另一方面，在今年初，河南開封一景區的現場相親節目「王婆說媒」走紅下，近日，廣西玉林市容縣也舉辦了「王婆說媒」活動，促進相親潮蔓延。

位於福州于山的相親角，不少家長到此交流子女情況，希望替自己的孩子尋覓良緣。 （中新社）

蘇州市政協委員紀文瀚指出，快節奏的生活、高壓的工作環境、社交圈的收縮等，都影響年輕人的婚戀選擇，需要更多關注年輕人的情感需求，提供相應的社會支持，助力年輕人突破「愛情困境」。

對於官方介入，設立相親角，陸浩民認為，這背後不只有實名制把關，還有官方信用背書，參與者如有嚴重違規造假行為，將移交公安機關進行處理，希望能提供值得信賴的相親舞台。