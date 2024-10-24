吉林一機關辦公樓倒塌上層幾乎殆盡　官方：閒置維修中　警方介入

周三（23日）晚，有網民爆料指出，吉林市船營區光華路地稅局辦公樓倒塌，該樓高3層的建築，最上層幾乎坍塌殆盡，四周佈滿雜物，樓體外層還有一圈鐵皮圍擋。官方回應指，事件中無人員傷亡，事故原因還在調查中。



內媒引述船營區官方知情人士指出，倒塌的樓房為此前地稅局的閒置辦公樓，事故原因還在調查中，無人員傷亡，目前公安已經介入此事。該人士又指，建築應該是在維修中，具體情況需等待官方發布通告。

倒塌的樓房為此前地稅局的閒置辦公樓，事故原因還在調查中。（紅星新聞）

在國家稅務總局吉林省稅務局官網上，可見數份關於上述辦公樓維修項目的相關公告。如9月3日，吉林市船營區稅務局發布《國家稅務總局吉林市船營區稅務局光華路辦公區辦公用房維修項目公開招標公告》，預算金額為401.274000萬元人民幣。其載明，本次維修改造項目建築面積2733平方米，維修改造範圍包括承重系統、圍護系統、建築裝飾裝修系統、給排水系統、供暖系統、建築消防系統、電氣系統、建築智能化系統。建設地點為吉林市船營區光華路9號。

9月29日，船營區稅務局發布上述維修項目建築工程施工合同公告，顯示供應商為吉林省未來創信建設有限公司。對此，媒體多次撥打該公司在公告中所留電話，但均未被接通。