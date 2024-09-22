安徽11歲男童攀爬廣場石像　雕塑倒塌遭砸頭亡　事發時4家屬在場

內媒《極目新聞》近日報道，安徽省亳州市渦陽縣的法治廣場石像墜落，一孩子被砸不幸身亡。20日，渦陽縣官方人士和孩子家屬均表示，當時孩子往石像上攀爬，後發生事故。



石像掉落後僅存一個石柱。（影片截圖）

男孩家屬在廣場痛哭。（影片截圖）

9月20日，孩子的一位家屬表示，事發中秋假期，當時孩子攀爬廣場上的石像，不料雕塑倒塌將其砸中，後經搶救無效身亡。

廣場上的石像。（影片截圖）

男孩家屬在廣場痛哭。（影片截圖）

渦陽縣官方人士表示，初步了解，發生事故的是位於綠化帶中的景觀石像，並非娛樂休閒類設施。

當時大人帶孩子來廣場遊玩，孩子進入綠化帶往石像上攀爬，不料爬上去後，隨着石像一同滾落下來，造成悲劇發生。該人士表示，基座和石像有特定的拼接工藝，驗收時是合格的。

石像掉落後僅存一個石柱。（影片截圖）

據《紅星新聞》報道，渦陽縣網信辦職員表示，事發時間系9月16日。石像位於綠化帶中，男童攀爬後石像隨其一起掉落，事發時共有四名家長在場，法院判責後將給予賠償。

網民評論：

「石像，大圓球底座都是用點水泥固定一下而已，年久了水泥脫落，很容易鬆動。切忌攀爬。」

「唉，安全無小事，稍不留神就會墜入悲慘世界，廣大家長警醒啊！」

「一是管理有問題；二本身質量問題；三家長也有問題，也不知道驗收是怎麼驗收的。」

「公園的石像石台多次發生這種事了，幾百斤重，只有點膠水連著，去年有個公園的旱橋欄桿也壓死過一個小女孩。」

