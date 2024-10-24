解放軍全軍合成訓練　軍委副主席張又俠出席　透露全軍轉型新信號

據《新華社》報道，經國家主席習近平批准，解放軍全軍合成訓練現場會於10月20日至22日在河北張家口召開。訓練對軍隊戰力生成至關重要，《北京青年報》下屬評論帳號「政知君」梳理本次訓練現場會稱，從規格、規模來看，此次現場會規格高、規模廣。



【本文轉載自「政知君」】



消息指出，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠出席此次會議，並參加交流總結，同時就部隊合成訓練進行部署。

消息指，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠出席此次會議

報道披露，軍委機關有關部門、軍委聯指中心、各戰區、各軍兵種、軍委各直屬單位、武警部隊和相關院校領導參加會議，全軍旅團級以上作戰部隊、有關訓練機構和院校、省軍區通過電視電話會議系統同步跟學跟訓。

從頂層設計來看，從中央軍委到軍委訓練管理職能部門，多年前已開始着手佈局推動全軍訓練轉型。

張又俠參會期間強調，要深入學習貫徹習主席關於加強軍事訓練的重要指示，探索合成訓練新模式，蹚出部隊作戰能力生成新路徑。

2020年年底，中央軍委軍事訓練會議在京召開，習近平主席發表重要講話強調——

當前，我國安全環境、軍事鬥爭態勢、我軍使命任務、現代戰爭形態、我軍組織形態、國防和軍隊現代化目標任務都發生新變化，我軍軍事訓練進入了全方位變革、整體性提升的新階段。



要加強戰略謀劃和頂層設計，紮實推進軍事訓練轉型。要強化戰訓一致，堅持以戰領訓、以訓促戰，做到按實戰要求訓練，實現作戰和訓練一體化。要強化聯合訓練，堅持以聯為綱，發展我軍特色聯合訓練體系，加速提升一體化聯合作戰能力。



圖為2024年10月14日，解放軍東部戰區舉行圍繞台灣的「聯合利劍-2024B」軍事演習。（PLA Eastern Theatre Command/Handout via REUTERS）

根據中央軍委關於構建新型軍事訓練體系的總體部署，今年夏天，中央軍委訓練管理部新編修的《軍事體育訓練大綱（試行）》在全軍開展大範圍試訓。

新編《大綱（試行）》旨在推動建立現代化訓練模式，實現我軍軍體訓練由以健康體能為主向以戰鬥體能為主轉變。報道稱，新編《大綱（試行）》歷經4年時間研究論證和試點而形成。從時間上來看，中央軍委軍事訓練會議召開前後，新版《大綱》的編修工作啟動。

在此次全軍合成訓練現場會上，張又俠指出，要結合軍事訓練大綱編修完善訓練內容，抓緊培養懂合成、善組訓的專業人才隊伍，進一步規範訓練組織，搞好保障條件配套，不斷把訓練實踐引向深入。

解放軍第83集團軍某合成旅開展綜合訓練。（中國軍網）

從訓練內容和模式來看，所謂「合成訓練」有講究。

何為「合成訓練」？這需要結合解放軍其他兩大類訓練模式統籌理解。

軍報曾介紹，合成訓練作為基礎訓練和聯合訓練的中間環節，是在完成專業訓練和戰術訓練基礎上，基於作戰編組展開的高級應用訓練。「無論戰爭形態如何演變、軍事訓練如何轉型，戰鬥力建設都不是一蹴而就的，而是要通過不同層級不同樣式的訓練逐級形成。」

2023年6月，全軍基礎訓練現場會在天津召開，張又俠出席並講話。他指出，打勝仗必須築牢基礎，抓聯合必須強固「底盤」。

有軍事專家向政知君解釋，基礎訓練指的是不同軍兵種共通的訓練課目，旨在著重打牢每個戰鬥人員的基礎素質。此外，作為戰力「底盤」，抓好基礎訓練還可以保證解放軍即便不依靠先進裝備，同樣敢打必勝。

顯然，以基礎訓練為「底子」，合成訓練給部隊提出了更高要求。

軍報介紹稱，與基礎訓練相比，合成訓練突出軍兵種作戰協同，組織實施更為覆雜，對組訓人員的能力素質要求更高；與聯合訓練相比，合成訓練的組訓主體構成與運行更為靈活。

本次全軍合成訓練現場會畫面

報道還提到，合成訓練具備顯著特點：合成訓練按照逐級遞進、快速集成、高效融合的戰鬥力生成邏輯，通過信息網絡有效聚合物質、能量和信息，實現軍兵種聯合一體、機械化信息化智能化融合一體，最終生成一體化聯合作戰能力。

合成訓練的「合」，關鍵在於「網」。開展合成訓練，必須基於網絡信息體系支撐，將各種作戰力量、作戰單元、作戰要素融合集成為一個整體，按照著眼聯合打基礎、基於聯合抓合成、融入聯合抓體系的思路，統籌運用各種作戰要素及不同兵種力量，產生「聚合效應」。

消息指，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠出席此次會議

張又俠指出，要瞄準形成基於網絡信息體系的聯合作戰能力，加快構建新型軍事訓練體系，下大力抓好合成訓練創新發展。要突出強化單元集成訓、戰術協同訓、對抗檢驗訓，不斷推動合成訓練實踐走深走實。

時隔一年，兩場全軍訓練現場會，解放軍正穩步推進訓練轉型，朝著打造我軍特色聯合訓練體系目標邁進。