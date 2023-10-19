塞爾維亞防長訪華　由軍委副主席張又俠出面會見　李尚福未現身

國防部長李尚福自8月29日起未出現在公開場合。17日（周二），中央軍委副主席張又俠在京會見塞爾維亞副總理兼國防部長武切維奇（Milos Vucevic）。



台媒《聯合報》報道指，這是8月底李尚福不再有公開露面消息以來，第一位由國防部公布到訪的外國國防部長，而李尚福仍未有蹤跡，而是由本就負擔一部份外事工作的張又俠負責會見。



中央軍委副主席張又俠在京會見塞爾維亞副總理兼國防部長武切維奇（Milos Vucevic）。（塞爾維亞國防部官網）

據國防部官網，塞爾維亞副總理兼國防部長武切維奇陪同該國總統武契奇（Aleksandar Vucic）來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

張又俠會見武切維奇時指出，中國和塞爾維亞雙方傳統友誼深厚，關係歷久彌堅。塞方積極回應和支持習近平提出的一系列重大理念倡議，中方對此高度讚賞。

根據塞爾維亞國防部公布的會見照片，會談桌上坐的7位中方軍官，只有張又俠一位軍委委員。

根據塞爾維亞國防部公布的會見照片，會談桌上坐的7位中方軍官，只有張又俠一位軍委委員。（塞爾維亞國防部官網）

據早前路透社9月15日引述10名消息人士報道，指李尚福因軍備採購問題正接受調查，而在2017年至2022年間與其共事的8名軍方採購單位高級官員，亦正接受調查。路透社稱未知涉及採購哪些裝備、金額等詳細資料。

李尚福上次公開露面是8月29日，當時他在北京出席第三屆中非和平安全論壇全體會議並作主旨發言。（影片截圖）

路透社10月13日又引述五名知情人士報道，長年任職參謀首長職務的中共中央軍委會委員劉振立可能接任國防部長一職。

內地本周起將召開全國人大常委會會議，議程包括「審議有關任免案」。外媒《聯合早報》及法國國際廣播電台等報道指，外界關注李尚福會否在會上被免職，並通過新防長的任命。