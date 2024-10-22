從海軍到火箭軍：圍台軍演只是北京對台「期間限定」的小菜一碟

中國的軍事力量在過去數年間，經歷了一系列顯著的現代化和升級：從火箭軍導彈技術的突破、到中國海軍將邁入「三航母時代」，再到海警力量的軍事化賦能，解放軍力提升不僅對台灣構成直接的軍事壓力，亦對美國在亞太地區的軍事存在形成了巨大的挑戰。對於台灣而言，圍繞台灣的軍事態勢已變得更加複雜，僅僅關注解放軍的圍台軍演行動已明顯不夠充分。面對這樣的局勢，台灣需要有更廣闊的視野，來審視自身日益嚴峻的安全環境。



火箭軍：導彈技術的快速進步

首先，解放軍火箭軍的現代化無疑是中國軍力提昇的重要一環。據內地官媒央視新聞報道，隨著習近平10月17日視察位於安徽的「火箭軍某旅」，其意在強化東部戰區對美台的戰略威懾不在話下。特別是新一代東風-26中遠程彈道導彈，已經成為北京威懾台灣及其「盟友」的重要戰略工具。

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10月17日，習近平到火箭軍某旅視察，察看裝備操作訓練情況，並與官兵交談。（新華社）

根據美國空軍大學（US Air University）轄下的中國航空航天研究所（China Aerospace Studies Institute）2022年10月發布的《解放軍火箭軍組織》（PLA Rocket Force Organization）報告，安徽黃山的火箭軍61基地，作戰地域覆蓋大陸東南部地區，更包括台海在內。該報告透露，火箭軍61基地除配備東風-15型等短程彈道導彈，近年也接收射程更遠且可攜帶核彈頭的東風-21A中程彈道導彈，更可能配備洲際導彈東風-31AG。

而依據央視新聞聯播與《新華社》發布習近平視察訓練場圖片來看，現場約有20枚同款導彈同時亮相。有軍事專業人士判斷，不排除是新型東風-26彈道導彈。

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10月17日，習近平到火箭軍某旅視察，察看該旅軍史長廊。（新華社）

根據公開資料，東風-26具有核常兼備的能力，不僅可以對陸地固定目標進行精確打擊，還能攻擊海上移動目標，如航空母艦等。該導彈的射程達5000公里，涵蓋美軍在關島的基地，對西太平洋美軍構成戰略性威脅，因此被形象地稱為「關島快遞」。

除此之外，火箭軍還在進行更加遠程的洲際導彈測試，如在不久前的9月25日，軍方向太平洋發射東風-31AG洲際導彈，落點在法屬波利尼西亞群島附近，這表示射程已達1萬1700公里。換言之，即一口氣從第一島鏈突破至第三島鏈。這一系列的技術突破，使中國具備了更強的戰略打擊能力，增加了美國在亞太地區的戰略壓力，並直接改變了台灣的安全環境。

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中國海軍：從單航母到三航母時代

其次，在海上軍力方面，中國海軍的實力也在快速增長，特別是國產航母時代的來臨。自從第一艘國產航母遼寧艦服役以來，中國海軍的實力與日俱增。綜觀中國目前已擁有遼寧艦、山東艦等兩艘服役的航母，第三艘國產航母福建艦業於9月3日開始其第四次海試，外界普遍預期，該次海試或進行備受期待的電磁彈射裝置測試，並進一步驗證艦載機起降的技術能力。這也是中國海軍在航空母艦領域的一大技術考驗。

簡言之，中國海軍枕戈待旦，正喜迎「三航母」時代到來，這不僅勢必大幅增強中國對遠海地區的軍事影響力，同時也將進一步提升中國在台海及周邊海域的制海權和作戰能力，讓解放軍他日在台海發動大規模軍事行動時具備更強的戰略選擇。

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解放軍官方微博「中國軍號」發放福建艦首次航行試驗照片。（「中國軍號」）

而自2022年8月迄今，台灣縱使「挺過」3次解放軍的圍台軍演，內部的安全焦慮業隨圍台軍演次數的累積增加而趨向平緩，但台灣不應將對於台海風險的關注，只侷限於名為「聯合利劍」系列的軍演，其真正的挑戰方來自中國海軍的實力壯大。

尤其待福建艦入役後，中國將邁入「三航母時代」，縱使整體戰力仍比不上美國航母戰鬥群，但無論如何，這都將在一定程度上打亂美台的軍事部署，得讓中國海軍可以在遠離大陸的海域投射更多軍事力量，並有效支援可能的兩棲登陸作戰，這對台灣的安全環境構成了全方位的威脅。

解放軍發放福建艦首次航行試驗照片（點圖放大）：

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海警軍事化賦能 掌控海上優勢

值得注意的是，除了傳統的海軍力量，官方也計劃性針對海警部隊進行軍事化賦能，使其成為北京在東海和南海擴張勢力的重要工具，能夠在相關海域施加更多灰色地帶戰略壓力，得更靈活地執行「低強度」的威懾行動，並在需要時升級為大規模的軍事行動，這使得台灣的海上安全愈加脆弱。

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台灣必須意識到，這些力量的變化不僅僅限於高強度的軍事行動，而是在日常的海域管控中形成長期威懾。尤其中國海警船隻已經在台灣周邊海域出現多次，顯示出北京正在以更細緻入微的方式擴大對台的壓力範圍。

台灣海巡署今年6月曾在金門限制水域發現中國海警，全程監控並驅離。（台灣海巡署圖片）

圍台軍演只是「期間限定」的警告

綜上所述，中國軍力的多層次提昇，意味著台灣不僅要關注短期與範圍限定式的軍事壓力，也要對中國全方位的長期軍事發展做出應對。僅僅依賴美國的軍事支持，將台灣的安全寄託於一個充滿不確定性的國際環境中，是不可持續的。

對於中國的軍事發展對美國在亞太的軍事存在構成的挑戰，美國的國防戰略委員會7月29日曾發布報告指出，一旦進入中國海岸線1000英里內，美軍的優勢可能化為烏有。在這樣的背景下，台灣過度依賴美軍救援的策略極具風險。如果美國無法及時應對來自中國的快速軍事行動，台灣將面臨無法承受的壓力。

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《華爾街日報》報道，解放軍潛艇發展技術進展神速，在潛艇技術上，美軍全面碾壓解放軍的時代已經終結。（騰訊網）

總的來說，中國軍力的提升並非一夜長大，隨著火箭軍、海軍、海警部隊的逐步壯大，台灣所面臨的軍事壓力將不斷增大。解放軍操演圍台軍演只是「期間限定」的警告，台灣真正的安全挑戰來自中國整體軍力的現代化進程。台灣的安全策略不能僅僅依賴美國，更應該重新審視自身的防衛體系，其尋求更多外交途徑和合作夥伴時，其間也應涵納北京，畢竟單靠美國一國之力，難以保證台灣的安全——此間更重要的環節，無疑是兩岸關係如何解套的問題，唯有台灣想通了這一點，才能助力台灣避免被捲入大國博弈的漩渦，又或至少至少，為自己的安全取得一席立足之地的可能。