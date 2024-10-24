「催生電話」來襲！內地街道辦頻頻來電：問你生不生

內地少子化危機日益嚴峻，根據去年統計數據，全國出生人口僅902萬，創下歷史新低。面對人口連續兩年負增長的情況，儘管官方推出多項鼓勵生育的政策，包括育兒補助、延長生育休假等，仍無法有效扭轉「不想生、不敢生」的普遍現象。近期，部分內地民眾更反映，基層行政機關「街道辦」直接致電催生，這種被稱為「催生電話」的行為在內地社交媒體上引發熱議與不滿。



「催生電話」引反感

「喂，您好，請問上次月經什麼時候？有沒有生孩子的打算？」來自北京的李女士接到這樣的電話時，一時愣住了。對方自稱是當地「街道辦事處」的工作人員，這通電話並非出於醫療或健康關懷，而是直接詢問她的生理狀況及未來的生育計劃。讓李女士更加不快的是，對方表示將會在接下來的三個月內，每半個月再次致電回訪，並關注是否飼養寵物，提醒「養狗對生孩子不好」。

台媒《聯合報》「轉角國際」報道稱，這樣的「催生電話」並非個案。同時，目前也難以考證這些催生電話最早是從何時開始執行，不過從內地網絡社群的討論紀錄來看，在10月份《網易》報道之前，9月時在微博上就有過不少相關話題。

中國少子化問題已經十分嚴峻。（資料圖片）

有不少網民在微博上分享自己與朋友的經歷：「我朋友未婚，連男朋友都沒有，卻也接到了類似的電話，催著她趕快生孩子，簡直不可思議！」另一位網民在接到電話後直接回應：「我不婚不育，謝謝關心。」然而，對方卻回覆她說：「你要有大局觀，還是要結婚生子，響應號召。」

街道辦成催生「急先鋒」

「街道辦」全稱為「街道辦事處」，作為中國基層行政機關，負責社區政策的推行及公共服務管理。過去，街道辦在中國一胎化政策時期的角色是嚴格執行計劃生育，嚴查超生情況，甚至對違規的家庭實施懲罰，如罰款或強制引產手術。而如今，隨著中國生育政策的轉向，街道辦的任務也從「控制人口增長」變成了「鼓勵生育」，這種角色的轉變，讓許多經歷過一胎化時代的民眾感到強烈不適。

隨著少子化日趨嚴重，內地「生育政策」有了改變。（VCG）

「現在的街道辦催生真的是莫名其妙，過去他們管控生育，現在卻變成催生大軍，這種轉變讓人無法接受。」一位網民回憶道。

網民怒斥：生育壓力太沉重

針對這樣的「催生電話」，內地網民反應普遍負面。有網民抱怨，自己老家的居委會每個月至少打一次電話催生，甚至會打電話給她的丈夫詢問懷孕進度。「真的不是開玩笑，有一次我直接封鎖了號碼，結果他們還跑去打電話問我老公，這簡直是騷擾。」

此外，一些網民分享了更加極端的經歷。「我家社區還主動給女性發放備孕用的葉酸，逼著大家趕快生孩子，完全忽視了我們不生的原因。」

中國各地的巨型廣告牌鼓勵中國夫婦在現代化進程中只生一個孩子，到2000年將中國人口控制在12億。圖為1983年，中國北京的計劃生育宣傳牌。（Getty）

這些強制性的措施無疑加重了民眾的心理壓力。對於不少年輕人而言，生育並不是一件輕易的決定，面對職場的隱性歧視、生育成本高漲以及性別矛盾等現實問題，他們更加不敢輕易踏入婚姻與生育的生活。甚至有網民反問：「這還需要分析調查嗎？不想生的原因你們心裡沒點數嗎？」

中國人口危機持續發酵

根據國家統計局的數據，去年全國總人口為14億967萬人，較2022年減少了208萬人，已經連續2年呈現負增長趨勢。2022年，中國總人口數減少了85萬人，這是自1961年以來首次出現人口負增長。這一數據顯示，儘管中國自2021年推行鼓勵生育的三孩政策，但成效不彰，少子化問題依舊嚴峻。

教育成本太高等問題皆為制約年輕人生育的因素。（視覺中國）

官方顯然已意識到這一危機，國家衛健委副主任于學軍去年9月即公開表示：「引導年輕人『以積極的態度對待婚姻、生育和家庭』，呼籲共同承擔養育責任。這將有助於培育『新的婚姻和生育文化』。」

問題不在婚姻，而是現實壓力

不過，這樣的「勸婚勸生」方式顯然無法回應社會現實。據統計，今年上半年，內地的結婚數量已降至2013年以來的最低點。內地社會中結婚率與生育率的雙降趨勢並未因官方政策而改善，反而更凸顯了年輕世代面臨的種種困難。

「結婚和生育的成本太高，職場對女性的歧視、育兒壓力，再加上高房價和生活壓力，這些才是我們不敢生、不願生的根本原因。」一位年輕的網民如此表示。

儘管如此，官方仍在加緊推行各類支持措施。衛健委在去年10月宣布，將進行一項覆蓋150個監測縣、1,500個社區、總共3萬人參與的大規模抽樣調查，旨在全面分析「不願生、不敢生」的根本原因，並尋求進一步完善生育支持政策。然而，這項調查一經公布，便遭到了不少網民的質疑與嘲諷，認為政府對少子化問題根本「心知肚明」，而這樣的調查只是形式化的「明知故問」。