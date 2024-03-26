少子衝擊內地幼稚園｢2年倒2萬間｣　估2035年180萬中小學教師過剩

中國出生人口急速下降，傳湧現幼稚園倒閉潮。有內媒報道，內地於2022年及2023年共減少了2.04萬所幼稚園。分析指向，小學及初中學校數目未來也會減少，時至2035年則會有近180萬初中及小學教師供給過剩。



內媒《第一財經》24日報道，根據教育部公布的數據，2023年學前教育入園率91.1%，較2022年增加1.4個百分點。但2023年在園幼兒數目比2022年銳減11.55%。

據統計，2023年內地共有幼稚園27.44萬所，2022年則有28.92萬所。2023年幼稚園數目較2022年減少1.48萬所，2022年比2021年減少5610所，即2022年及2023年共減少了2.04萬所。

中國少子化問題已經十分嚴峻。（資料圖片）

報道指出，近年中國生育率下降，幼稚園的孩子驟減，2021年出生人口1062萬人，2022年956萬人，2023年902萬人。以此推算，接下來幼稚園招生將繼續面臨衝擊。

廈門大學經濟學系副教授丁長發表示，鄉村和人口流出地區的幼稚園受影響較多，城市大部分公立幼稚園辦學條件較好，受影響較小，普通的私立幼稚園受影響會較大。因為入讀幼稚園的人數減少，之後會逐漸影響小學、初中、高中及大學。

北京師範大學教育學部高等教育研究院副教授喬錦忠此前接受媒體訪問時表示，根據其團隊模型預測，2035年全國小學、初中需求分別為9.28萬和4.79萬所，較2020年分別減少5.14萬和0.38萬所。喬錦忠點明，按現行師生比例標準，到2035年全國將有約150萬小學教師、37萬初中教師過剩。