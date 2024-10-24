加速擴張中東、非洲業務版圖　小鵬汽車進軍阿聯酋市場

中國智能電動汽車品牌小鵬汽車近期宣布，與阿聯酋Ali & Sons Holding LLC公司合作，正式進軍阿聯酋市場。雙方在杜拜舉行G6和G9純電車型的上市發布會，這也標誌著小鵬汽車繼埃及和非洲市場後，再次加速全球化布局。



深圳報業集團旗下《財中社》報道，Ali & Sons Holding成立於1979年，代理多個國際知名汽車品牌，如大眾、奧迪和保時捷。透過其子公司GSM，小鵬汽車已迅速建立起銷售管道，並計劃在明年於阿布扎比開設第二家門市，以進一步拓展中東市場。

小鵬汽車副董事長兼聯席總裁顧宏地表示，此次合作將引入更多創新技術和解決方案，提升當地消費者的智能駕駛體驗。小鵬G6和G9車型搭載先進的AI技術，將在阿聯酋市場樹立智能電動汽車的新標準。

小鹏G9。（小鵬汽車）

小鵬汽車在中東和非洲地區的擴展步伐加快，目前已進入以色列、約旦、黎巴嫩等市場。今年上半年，小鵬汽車營收增長61.2%，達到人民幣146.6億元，銷量目標為28萬輛，顯示出其在全球市場中的積極布局。