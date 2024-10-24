多少錢上太空？內地「太空旅行飛船票」淘寶開售　2027年首飛

內地民營航天公司深藍航天宣布，周四（24日）晚出售2張2027年太空旅行的載人飛船船票，每張售價150萬元（人民幣，下同），這亦意味着太空探索或將邁入大眾時代。



深藍航天出售2張2027年太空旅行的載人飛船船票。（淘寶）

深藍航天出售2張2027年太空旅行的載人飛船船票。（淘寶）

綜合內媒報道，深藍航天CEO霍亮將於24日晚6時，在淘寶「交個朋友」直播間，介紹公司商業飛船載人工作的進展和計劃，並推出2027年載人飛船首次亞軌道載人旅行飛船船票的預售活動。

若要到太空遊玩，乘客年齡需介乎18歲至60歲之間，且通過專業健康檢測標準，並在出發前參加安全培訓。屆時將乘坐飛船穿越大氣層，經過地球與宇宙的交界，看到地球的壯麗曲線，還能體驗失重的感覺。

至於價錢方面，每張飛船票150萬元，用戶需先在淘寶交付訂金5萬元，並線下蒞臨深藍航天北京研發中心簽署正式合約。合約生效後，旅客因個人原因可提前半年免費改簽1次。

據介紹，亞軌道飛行任務採用深藍航天可回收火箭和飛船載人艙的組合形式，飛船載人艙高約4米、直徑3.5米。飛船有6扇全景舷窗，單次飛行可搭乘6名乘客或不小於1噸的實驗載荷。亞軌道旅行飛行過程約12分鐘，飛船艙將穿越100km高度卡門線（Kármán line），經歷不低於5分鐘失重環境，目前亞軌道飛船通過傘降方式安全着陸，平安回到地球。

霍亮介紹，未來會大幅降低火箭發射成本，「幾十萬元一張船票也可能很快實現。」（微博）

深藍航天出售2張2027年太空旅行的載人飛船船票。（淘寶）

根據深藍航天的規劃，在佈局亞軌道旅遊之後，下一步還將開發外太空旅遊。（淘寶）

事實上，載人飛船太空旅行在英美等國家已經實現。2021年，英國維珍銀河第一次開啟商業旅客前往太空旅行，僅僅兩周後美國的藍色起源也開啟第一次商業太空旅遊。同年，馬斯克（Elon Musk）用「龍」飛船搭載4位乘客進行了3天的軌道「太空」旅行。

霍亮介紹，太空旅行的成本火箭發射佔了很大一部分。從長期看，隨着可入軌回收複用火箭技術的成熟和投入使用，未來會大幅降低火箭發射成本，「幾十萬元一張船票也可能很快實現。」

而根據深藍航天的規劃，在佈局亞軌道旅遊之後，下一步還將開發外太空旅遊。太空是指地球大氣層以上的空間，包括地球軌道、月球軌道和太陽系內的其他行星軌道等。而外太空則是指太陽系以外的空間，包括銀河系、星系和宇宙空間。