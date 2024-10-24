女子高鐵上｢瞓過龍｣　驚醒狂撳緊急掣　觸發警報釀delay終被拘7日

上海一名女子近日在高鐵上「瞓過龍」，情急之下竟亂按緊急掣以尋求落車，惟觸發警報，憑藉一己之力令高鐵延誤8分鐘。最終，該名女子因涉嫌擾亂公共交通工具上的秩序，被警方依法行政拘留7日。



女子情急之下竟亂按緊急掣以尋求落車。（上游新聞）

周一（10月21日）上午8時55分許，本應準時駛出蘇州園區站的G8988次列車，因乘客邱某在列車關門後按下緊急制動掣，觸發了列車警報，而停靠在站台遲遲未開出。

上海鐵路警方接報後即時將邱某帶走調查。邱某稱，她當日購買了上海站至蘇州園區站的車票，上車後小睡了一會兒，驚醒後發現列車已經到達蘇州園區站，慌亂中拿起行李準備落車，待跑到車門時又想再次確認這一站是否為蘇州園區站，就又跑回車廂詢問其他旅客。

惟邱某得到肯定的答覆後，列車車門正在緩緩關閉。邱某說，情急之下「想都沒想」就將車門旁的三個掣都按了一遍，惟成功觸發列車警報。

女子在高鐵上「瞓過龍」。（看看新聞）

女子憑藉一己之力令高鐵延誤8分鐘。（看看新聞）

女子因涉嫌擾亂公共交通工具上的秩序，被警方依法行政拘留7日。（北京晚報）

列車工作人員趕來後，將邱某移交至上海鐵路公安處蘇州站派出所。民警介紹，根據《治安管理處罰法》相關規定，邱某因涉嫌擾亂公共交通工具上的秩序被上海鐵路警方依法予以行政拘留7日處罰。

上海鐵路警方提醒，高鐵上的緊急制動掣不能隨意按動，不僅會影響行車安全，也需要承擔相應的法律責任。旅客如遇坐過站或上錯車的情況，可以及時聯繫工作人員，車站會安排旅客免費乘坐返回的高鐵，「切莫因一時情急而觸犯法律。」