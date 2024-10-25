內地公務員考試競爭白熱化　有職位競爭比高達16702∶1

內地明年國家公務員考試（國考）於昨（24）日18時正式結束報名。根據近七年國考招錄情況，國考規模逐年擴大，並連續七年「擴招」。今年共有39721個職位進行招錄，比去年增加160人，繼續強化基層力量建設，將2.75萬個計劃名額分配至縣（區）級及以下的直屬機構。



從報名情況來看，部分職位競爭尤為激烈。其中，中華職業教育社聯絡部的一級主任科員及以下職位僅招錄1人，但已有16702人報名，競爭比高達16702∶1。該職位對專業要求較寬泛，哲學、經濟學、法學、教育學、文學等多個學科背景均可報名，並且只需本科學歷，沒有基層工作及戶籍限制。該職位還要求應試者進行中英互譯與口語交流測試，測試成績佔綜合成績的15%。

去年內地國考筆試報名人數首次突破300萬。（視覺中國）

中公教育公考專家王健在接受內媒《中青報》採訪時表示，明年的國考招錄政策傾斜基層，尤其鼓勵高校應屆畢業生報考，這有助於加強基層人力資源。西部艱苦地區的報考率已達到99.5%，顯示出政策導向的有效性。

武漢大學社會學院教授呂德文指出，基層公務員常常是上級部門人才選拔的「儲備池」，因此許多報考者選擇基層職位是理性決策，特別是當地籍貫的考生更具備地域優勢，熟悉當地的社會和經濟發展情況。

目前，仍有34萬人正在等待招錄單位的資格審核，該程序將於10月26日18時全面結束。