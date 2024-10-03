史丹福大學物理博士入職安徽鄉鎮公務員　網民：宇宙的盡頭是編制

內地青年就業難，「內捲」大環境下，催生不少年輕人蜂擁報考公務員的情況。本年6月一份由安徽省宿州市公布的報考公務員錄取名單中，擁有美國史丹福大學博士學位的男考生蘇朕，被錄取為宿州市轄下靈璧縣的鄉鎮機關基層事務管理人員。對此網民熱議，認為這說明了中國年輕人就業「捲」到極點。



多個內媒近日證實，蘇朕已入職，他在晉升和培養方面不具特殊待遇，一年試用期滿後會確定崗位，但因人少事多，很難一人一崗，對他無特殊培養計劃。



蘇朕被錄取的消息引起不少網民熱議。（微博）

蘇朕擁有史丹福大學的博士學位。（微博）

蘇朕就職靈璧縣向陽鎮人民政府。（《紅星新聞》）

網民點睇：

「宇宙的盡頭是編制……不接受反駁。」

「某種意義上浪費了大量資源。」

「要不要這麼捲？」

「金飯碗吸引力堪比萬有引力。」

「有高學歷有專業背景的人去基層，對基層工作肯定有幫助。」

「我覺得他應該去搞研究工作。」

「人家這個學歷，過幾年就到省廳啦。」

「體制內整體學歷提升是好事。」



據早前報道，公開資料顯示，蘇朕2012年畢業於安徽省蕭縣的高中，為當年的理科狀元。就讀中國科學技術大學物理學院期間，他曾獲取第35屆郭沫若獎學金。2016年，蘇朕前往史丹福大學深造，2023年獲得應用物理學博士。

蘇朕被錄取的消息傳出後，隨即引起不少網民熱議。對於堂堂史丹福的博士只能「屈就」到鎮政府上班，有人認為可惜，是一種浪費。