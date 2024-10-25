人大常委會第十二次會議11月4日至8日在北京舉行

十四屆全國人大常委會第三十二次委員長會議25日上午在北京人民大會堂舉行。趙樂際委員長主持會議。會議決定，十四屆全國人大常委會第十二次會議11月4日至8日在北京舉行。



委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第十二次會議審議學前教育法草案、文物保護法修訂草案、礦產資源法修訂草案、能源法草案、反洗錢法修訂草案、各級人民代表大會常務委員會監督法修正草案；審議全國人大常委會委員長會議關於提請審議代表法修正草案的議案；審議國務院關於提請審議仲裁法修訂草案的議案、關於提請審議海商法修訂草案的議案、關於提請審議科學技術普及法修訂草案的議案、關於提請審議關於延長授權國務院在營商環境創新試點城市暫時調整適用計量法有關規定的決定草案的議案；審議國務院關於提請審議批准《〈《防止傾倒廢物及其他物質污染海洋的公約》1996年議定書〉污水污泥修正案》的議案。

趙樂際。（資料圖片）

委員長會議建議的常委會第十二次會議議程還有：審議國務院關於金融工作情況的報告，關於2023年度國有資產管理情況的綜合報告和關於2023年度行政事業性國有資產管理情況的專項報告，關於建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科工作情況的報告，關於防沙治沙工作情況的報告；審議最高人民法院關於人民法院行政審判工作情況的報告；審議最高人民檢察院關於人民檢察院行政檢察工作情況的報告；審議全國人大常委會執法檢查組關於檢查非物質文化遺產法實施情況的報告、關於檢查社會保險法實施情況的報告；審議全國人大監察和司法委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會分別提出的關於十四屆全國人大二次會議主席團交付審議的代表提出的議案審議結果的報告；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。

委員長會議上，全國人大常委會秘書長劉奇就常委會第十二次會議議程草案和日程安排作了匯報。全國人大常委會有關副秘書長，全國人大有關專門委員會、常委會有關工作委員會負責人就有關議題等作了匯報。

全國人大常委會副委員長李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提·扎克爾出席會議。