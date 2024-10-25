中國出口戰機最多的國家是他！空軍主力全是中國造　抗衡區域大國

隨著中國國防科技的飛速發展，其武器裝備日益先進，不僅在國內軍事體系中發揮關鍵作用，也逐漸成為國際市場上炙手可熱的產品。內媒報道，巴基斯坦是中國軍火最大買家，從戰機到坦克、艦艇等主力裝備均大量依賴中國製造。巴基斯坦空軍目前的主力戰機包括殲7、JF-17「梟龍」與最新引進的殲10C戰機，標誌著中國武器在國際高端市場上具有強大競爭力。



「梟龍」戰機主導巴基斯坦空軍作戰體系

騰訊軍事10月25日刊載「潛望者」軍事評論文章，介紹作為巴基斯坦空軍的核心機型，JF-17「梟龍」戰機自2007年服役以來，一直佔據著主力地位。該戰機由中國與巴基斯坦共同研發，設計時融合了大量中國軍事科技，甚至引進了俄羅斯的RD-93發動機。其誕生標誌著中巴軍事合作邁向新高度。

中國與巴基斯坦聯合研製生產的梟龍FC-1（JF-17）戰鬥機。

文章介紹，至今巴基斯坦已裝備超過150架JF-17戰機，並出口至緬甸和尼日利亞，顯示其在國際市場上的廣泛認可。JF-17戰機的作戰能力媲美F-16戰機，性能穩定且造價相對低廉，成為眾多發展中國家的青睞對象。

JF-17戰機服役後不僅增強了巴基斯坦空軍的戰力，更在中國支持下進行了多次升級，至今已研發出Block II、Block III版本，具備更強的航電系統與武器掛載能力。隨著巴基斯坦軍事需求的提高，這些升級型號逐漸成為空軍主要作戰力量，並引起了包括中東多國在內的潛在客戶的高度關注。

採購殲10C 抗衡印度「陣風」威脅

另一方面，文章指出，隨著印度從法國購買36架陣風戰機，巴基斯坦迫切需要提高其空軍戰力。為此，中國在2022年向巴基斯坦交付了約20架殲10C戰機。殲10C是中國三代半戰機中的佼佼者，具備現代化航電、雷達系統與多樣化的導彈掛載能力，與美製F-16性能相當。此次殲10C出口，也象徵中國在高端戰機出口市場上邁出重要一步。

殲-10C掛載了最新型空空導彈。（圖 / 央視新聞）

據報道，巴基斯坦引進殲10C的原因，不僅是為了應對印度新引進的陣風戰機，更是為了減少對美國軍火的依賴。中國尖端武器裝備的加入，逐漸改變巴基斯坦空軍以美製戰機為主的局面，為其提供了更多元化的選擇。在中國的協助下，巴基斯坦的軍事體系逐步形成了以中國製武器為核心的防禦架構，有效提高了在南亞地區的軍事實力。

中國高端武器全球熱銷 擺脫「低端貨」標籤

除了巴基斯坦，越來越多的國家對中國高端武器表現出濃厚興趣。中國出口的武器裝備種類多樣，包括054A型護衛艦、紅旗9防空導彈、VT4主戰坦克、無人機等，幾乎覆蓋陸海空三軍裝備需求。巴基斯坦海軍也從中國引進了054A護衛艦、紅旗9防空系統等一系列先進設備，以進一步提升軍隊整體防禦能力。這些高端裝備的輸出，代表著中國軍工實力的崛起，使其逐步擺脫「低端武器」的形象，向高端軍事市場穩步邁進。

曾於2015年大閱兵上亮相的「紅旗9地對空導彈」，主要用於抗擊各類航空空襲目標，是解放軍中高空中遠程防空裝備。（軍報）

殲31或成新買家目標

在今年1月，巴基斯坦空軍參謀長還表達了對中國隱身戰機殲31的濃厚興趣。作為中國自主研發的第五代隱身戰機，殲31的出口將進一步鞏固中國在全球高端軍火市場的地位。若巴基斯坦成功引進殲31，將標誌著其空軍整體戰力再次升級，並為中國的隱身戰機技術在國際市場上樹立口碑。巴基斯坦對中國高端武器的持續關注，體現了中國在南亞及中東市場的影響力不斷擴大。

殲-31是一種中型四代機。（中國央視截圖）

目前，中國已成為全球第二大軍火供應國，僅次於美國，並在國際市場上逐步與美俄等傳統軍火大國展開競爭。隨著技術實力的提升，中國製造的武器裝備不僅在價格上更具吸引力，且品質和性能也已獲得多國信賴。巴基斯坦持續大規模採購中國武器，象徵著雙方的軍事合作日益緊密，也為中國高端軍事裝備的全球銷售奠定了良好基礎。