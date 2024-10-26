攜帶66隻外來物種「吸血鬼蟹」圖走私　澳門男子拱北口岸斷正

近日，一名澳門男子經拱北口岸入境內地時，被查出攜帶66隻外來物種「吸血鬼蟹」。



澳門男子經拱北口岸入境內地時，被查出攜帶66隻外來物種「吸血鬼蟹」。（海關發布）

澳門男子經拱北口岸入境內地時，被查出攜帶66隻外來物種「吸血鬼蟹」。（海關發布）

據海關發布消息，9月24日晚7時許，澳門男子林某隨身攜帶一個挎袋，經拱北口岸旅檢大廳海關「無申報通道」入境內地。現場關員發現其有意混入通關人群企圖逃避海關監管，遂將其截查。

隨後，關員在其袋中發現一個白色膠袋，當中有大量圓形透明的膠盒，每個盒中各裝有一隻小型活體動物，品種各異、顏色鮮艷。

經拱北海關技術中心鑒定，該批活體動物分別為甜橙吸血鬼蟹5隻、白手幽靈吸血鬼蟹4隻、金睛玉面吸血鬼蟹14隻、番茄吸血鬼蟹7隻、幻影彩虹吸血鬼蟹20隻、橙色吸血鬼蟹5隻、紫色吸血鬼蟹11隻。

澳門男子經拱北口岸入境內地時，被查出攜帶66隻外來物種「吸血鬼蟹」。（海關發布）

澳門男子經拱北口岸入境內地時，被查出攜帶66隻外來物種「吸血鬼蟹」。（海關發布）

據了解，吸血鬼蟹又稱惡魔蟹，因其亮黃色的眼睛及獨特的鮮艷體色而得名，原產於印度、東南亞等地區，是一種小型蟹類，體長不超過3厘米。在中國沒有天然分布，屬外來物種。

內地海關提醒，根據《中華人民共和國生物安全法》和《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》及其實施條例等法律法規，未經批準，不得擅自引進外來物種，禁止攜帶、寄遞活體動物進境。違反規定的，海關將依法追究法律責任。