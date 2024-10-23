美團無人機福田口岸航線啟航　支持香港手機號落單最快10分鐘取貨

10月23日，美團無人機福田口岸航線正式開航，是國內首條設在口岸區域的常態化無人機配送航線。用戶下單後，最快10分鐘即可在指定降落點取貨，新航線更支持香港手機號碼下單及取貨。



美團無人機與微信港幣錢包（WeChat Pay HK）合作，推出異地下單及港幣支付的模式。香港市民在北上或回港前，可透過美團App或美團無人機小程序提前下單，地址選擇「美團福田口岸前廣場無人機空投櫃」，在到達福田口岸時即可前往智能空投櫃取走商品。

10月23日，美團無人機福田口岸航線啟航。（微信公眾號@美團無人機）

空投櫃位於福田口岸前廣場2號門外西側50米（警務E站旁）。（微信公眾號＠美團無人機）

香港用戶下單時，還可通過微信港幣錢包支付，系統會自動將人民幣交易轉為港幣付款，還可享零手續費優惠。此外，美團無人機與微信港幣錢包聯手推出限時優惠，在頁面領取優惠券後，以微信港幣錢包交易，即可享受單筆消費滿20元減8元的優惠。

據了解，肯德基、霸王茶姬、喜茶、薛記炒貨等餐飲品牌均已接入無人機配送。智能空投櫃位於福田口岸前廣場2號門外西側50米（警務E站旁），輸入手機號後4位即可開啟。

用戶使用美團無人機外賣下單。（微信公眾號＠美團無人機）

美團無人機外賣下單流程。（微信公眾號＠美團無人機）

美團提醒，港澳手機號用戶點擊美團外賣小程序下方切換【訂單】頁查看訂單狀態，若顯示【無人機已接單】則表示已成功下單無人機配送，若顯示【無人機已送達】則表示貨品已到達空投櫃。