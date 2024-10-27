雄安01直擊│極大地盤天秤數不清　高鐵商廈一次過起　1.2萬人趕工

自中央宣布在河北設立雄安新區以來，當地的建設進度一直引發全國關注。《香港01》記者近日到當地參觀起步區「東西軸線項目」的施工現場，只見一望無際的施工現場有大量的塔式起重機（天秤），場面非常震撼。



雄安新區東西軸線項目施工現場。（朱加樟攝）

一望無際的施工現場有大量的塔式起重機（天秤），場面非常震撼。（朱加樟攝）

雄安新區東西軸線項目施工現場。（朱加樟攝）

雄安新區東西軸線項目施工現場。（朱加樟攝）

雄安新區東西軸線項目施工現場。（朱加樟攝）

雄安新區起步區是雄安新區主城區和先行建設區域，據當地介紹，東西軸線項目全長約24.838公里，東起白溝引河東側，西至萍河西側，橫穿整個起步區，是雄安新區對外交通和主城區重要交通廊道、重要功能廊道、重要景觀廊道。項目包括雄忻高鐵及市政配套兩部分。

雄安新區東西軸線項目規劃圖。（朱加樟攝）

東西軸線從整個新區起步區地下穿城而過，上方鋪設雄安城際站、小里站、金融島站三座綜合交通樞紐。其中雄安城際站、小里站是高鐵站，金融島站是一座比較大的地鐵換乘站，未來將是新區金融島片區的核心交通節點。除了交通項目外，正在建設的項目還包括國貿中心、中國中化、中國華能等大廈。

目前東西軸線項目土方開挖累計完成2300餘萬方，現場施工人數1萬2千餘人，機械設備1200餘，正在晝夜不停全力推進項目建設。

現場施工人數1萬2千餘人。（吳婷攝）

建設中的中國中化大廈。（吳婷攝）

累計完成投資7739億 逾4千棟樓拔地而起

截至目前，雄安新區383個重點項目累計完成投資7739億元人民幣，開發面積覆蓋190平方公里，總建築面積達4521萬平方米，4251棟樓宇拔地而起。環城市外圍道路框架、內部骨幹路網、生態廊道、水系構成的城市建設「四大體系」基本形成。

雄安新區東西軸線項目施工現場。（官方提供）

10月22日-25日，由河北雄安新區宣傳網信局、鳳凰網主辦，鳳凰網河北頻道承辦的「萬物向新 未來之城——粵港澳大灣區媒體雄安行」活動在雄安新區舉行。包括《香港01》等來自粵港澳大灣區的20餘家媒體代表在雄安新區進行實地採訪，以了解雄安新區的最新發展。