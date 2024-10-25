記者手記：雄安正在經歷一場劇烈轉型

提到雄安你會想到什麼？對於這座未來之城，中國官方和外界的看法可謂冰火兩重天——中國官方賦予其「千年大計、國家大事」的高定位，兩萬餘的規劃綱要中亦將其定為「繼深圳特區和上海浦東新區之後又一具有全國意義的新區」，「是重大的歷史性戰略選擇」，「要在推動高質量發展方面成為全國的一個樣板」，「與北京城市副中心形成北京發展新的兩翼，共同承擔起解決北京『大城市病』的歷史重任」。而在中國社會面和海外輿論場，多數則並不看好這座未來之城，認為這裏更像是一座「空城」、「鬼城」。

真實的雄安究竟是怎樣的？

10月22日到25日，河北雄安新區宣傳網信辦聯合鳳凰網舉辦《萬物向新 未來之城——粵港澳大灣區媒體雄安行》活動，20餘家粵港澳媒體走訪了雄安新區啟動區綜合服務中心、中國電信智慧城市產業園、雄安東西軸線項目，還有容西養老驛站、青禾幼兒園以及乘坐體驗智慧網聯巴士，還有在白洋淀燕南堤了解白洋淀生態環境治理和保護情況。

10月22日到25日，河北雄安新區宣傳網信辦聯合鳳凰網舉辦《萬物向新 未來之城——粵港澳大灣區媒體雄安行》活動。（主辦方提供）

通過四天的走訪調研和實地感受，雖然並不足以完整全面了解到雄安新區這座未來之城的方方面面，但至少距離真實的雄安更進一步，且不同於新區剛設立之際和2023年走訪雄安，今次一個整體的感受是雄安正在經歷一場劇烈且全面的轉型，既包括物理意義上的，也包括觀念意義上的，且此兩方面是互相聯動和作用的。

在物理意義上，從雄安新區提出至今七年時間之後，工作重心已經發生變化，也即進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重階段，工作重心已轉向高質量建設、高水平管理、高質量疏解發展並舉。換句話說，雄安新區只用了七年時間，就完成了物理意義上的鄉村到城市化的轉變。

雖然工作重心發生轉變，但在雄安新區，仍然可以看到大規模建設的場景，這在內地其他地方已經很少見到。比如正在施工建設的東西軸線項目，全長24.838公里，東起白溝引河東側，西至萍河西側，橫穿整個起步區，這裏也是雄安新區起步區的交通廊道、景觀廊道和功能廊道，包括雄忻高鐵及市政配套兩部分。正在建設的項目包括雄安城際站、國貿中心、中國中化、中國華能等。據工作人員介紹，目前項目土方開挖累計完成2300餘萬方，現場施工人數1萬2千餘人，機械設備1200餘。

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中國用幾十年時間走完了發達國家幾百年走過的工業化歷程，而雄安僅僅用了七年就完成了從鄉村到城市化的迅速轉變，過程中遇到的挑戰和困難可想而知。雄安新區黨工委委員、宣傳網信局局長邊建國在啟動儀式致辭中坦言要建設「兩個雄安」，一個是物理上的建設，一個是精神上、信仰上的建設。無疑，沒有精神、信仰上的建設，面對各種挑戰和質疑，物理上的建設也很難持續推動。

這就引出雄安新區在觀念意義上的全面轉型，這樣的轉型不只停留在推動雄安建設的官方層面，更大範圍存在於雄安新區的回遷居民和被疏解群體層面。

在2023年3月正式開辦運營的容西第一養老驛站，記者見到75周歲的靳順志老人。靳順志年輕時候在北京、天津闖蕩，2014年回到老家容城，2022年從原來的村子回遷到現在的容西片區，他雖然只有小學文化水平，但寫了一手好字，當其他老人都在打乒乓球、打枱球的時候，他一個人坐在圖書閲覽室抄寫詩歌。他說回遷剛開始很不習慣，因為原來的村子都是熟人社會，關係和結構都是熟悉的，搬遷之後原本的近鄰都被打散，周圍是陌生的環境、陌生的人，父母和子女也不生活在一起。一段時間後，他才開始習慣新的生活方式，也開始慢慢享受這樣的老年生活。他說每個月有兩千多的生活補貼，也不用發愁看病問題。

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在談到搬遷之後子女的生活，他說新區設立後，政府給當地人補貼了房子和現金，但這是暫時的，很多廠子都關門了，比如服裝廠，這些廠子原本是當地人打零工維持生計的經濟來源，但關閉之後很多人也被迫失業。靳順志還提到了現在整個大環境的不景氣，以及中國在外部面臨的打壓和制裁壓力。「新區設立後對我們年老人沒的說，太好了，但對於那些上有老下有小的，就業的問題，特別擔憂，將來經濟來源沒有了，家裏也拆了，反正挺難的……不管新區發展起來以後會變成什麼樣子，只要能讓生活在這裏的人都有活幹，那就沒有後顧之憂了。」老人最後說。

不同於老年群體的安土重遷以及對熟人社會的留戀，年輕一代顯然更容易輕裝上陣。記者在與當地兩位00後年輕人交談後了解到，她們的同齡層中不少人從外地城市甚至是一線城市返回雄安，是因為「這裏有更多機遇」，同時「沒那麼卷」。

不管是物理意義上的劇烈轉型，還是觀念層面上從鄉土社會過渡到市民社會的劇烈轉型，都離不開「思想大解放、能力大提升、作風大轉變、工作大落實」，這也是新區各處突出展示的標語。雄安新區究竟能否建成規劃藍圖中的未來之城，還需要時間和實踐的檢驗，需要歷史耐心，畢竟人才是一座城市的主體，現在下判斷還為時尚早，不過至少可以確定的是，這場史無前例的巨大社會實驗，還需要各方面膽子再大一點，放得更開一點。就像雄安新區黨工委委員、宣傳網信局局長邊建國在致辭中說的，雄安新區「不保密也不神秘」。解放思想、與時俱進，這才是一座未來之城該有底氣，也是這場劇烈轉型能否成功的關鍵。