北京15所部屬高校向雄安新區疏解　中國地質大學等4所已動工建設

據《北京日報》報道，2024年京津冀教育協同發展論壇於2月25日在北京舉辦。論壇發布了京津冀教育協同發展重要進展，其中北京地區15所部屬大學將向雄安新區疏解。



作為首批落腳雄安新區的部屬大學（行業特殊性強，由國務院組成部門、直屬機構、直屬事業單位等中央部門在全中國範圍內直屬管理），北京交通大學、北京科技大學、北京林業大學、中國地質大學（北京）4所高校的雄安校區已於去年11月正式動工。4所大學均表示，將依照「一校兩區、協同發展」的思路進行佈局。此外，北理工大學雄安校區已獲批建設，將及該校中關村校區、良鄉校區、珠海校區及懷來校區共同建構「一脈五區、一體發展」的開放辦學格局。

中國地質大學（北京）雄安校區計劃開工儀式現場。（視覺中國）

包括以上5所大學，北京地區將有15所部屬大學向雄安新區疏解。「這些辦學實力突出的大學入駐，將為雄安新區乃至河北省高等教育帶來優質的人才和科技資源，對當地產業結構的升級以及社會經濟發展的作用不言而喻。」京津冀教育協同發展創新機制研究團隊負責人、首都師範大學發展規劃辦公室副主任王寰安說。

不過研究報告也指出，京津冀三地的教育發展水準仍有差距，對此，王寰安說：「這說明了京津冀教育協同發展的迫切性和必要性，也為三地教育合作提供了廣闊的空間。」同時研究報告提出一系列建議，例如建構整體性網絡治理機制、轉變政府職能和提升治理能力、明確跨區域合作辦學各方主體權利義務關係等。

隨著京津冀協同發展步伐的加快，京津冀地區經濟發展仍需要大量高階技能人才。北京經濟管理職業學院副院長周麗表示，將開展京津冀職業院校跨省市「3+2」聯合培養試點項目，培養區域亟需的高層次技能人才。