雄安新區搶人才！一文睇清雄才十六條：入職5年內每月領生活補貼

據央視新聞消息，11月7日上午，雄安新區在打造創新高地和創業熱土聚集新人才政策措施新聞發布會上推出了頂尖人才、技能人才、青年人才等各類人才引進及重大平台落地獎勵等16條政策措施，簡稱「雄才十六條」。



「雄才十六條」不只給予頂尖科學家最多5000萬元的科研經費和300萬的生活補貼，還獎勵一套不低於200平方米的住房。此外，根據「廣納優秀青年人才」入職雄安新區公司5年內，每月按博士生3000元、碩士生2000元、本科生1000元發放生活補貼，讓人才在雄安能安居樂業。



2020年12月27日，京雄城際鐵路正式開通運營，雄安站同步投入使用。北京西站至雄安新區間最快旅行時間50分鐘，大興機場至雄安新區間最快19分鐘可達。（人民視覺）

「雄才十六條」明確，圍繞新一代信息技術、現代生命科學和生物技術、新材料，以及空天信息、綠色能源、金融科技等重點發展產業，積極引進頂尖科學家到雄安工作，給予2000萬至5000萬元科研經費和300萬元生活補貼，獎勵一套不低於200平方米的住房。

圍繞疏解企業產業鏈上下遊配套所需的關鍵技術，支持海內外高層次人才及團隊帶技術、帶項目、帶資金來雄安創辦企業，給予最高5000萬元資金支持；對企業引進的世界技能大賽、中華技能大獎獲獎者和全國技術能手，給予20萬至100萬元補貼；為外籍人才開闢出入境綠色通道，發放人才簽證和工作類居留證件，開設外籍人員子女學校，提供醫療、教育、金融、出行、住宿等便利化服務。

雄安新區：一座未來之城的理想與現實

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在就業方面，「雄才十六條第3條廣納優秀青年人才」明確，高校優秀應屆畢業生來雄安參加求職應聘考試免費入住「人才驛站」；入職後5年內，每月按博士生3000元、碩士生2000元、本科生1000元發放生活補貼，讓人才在雄安安居樂業。

在創業方面，「雄才十六條第9條實施雄才創業計劃」明確，雄安將定期舉辦「雄才杯」創業大賽，為「初創期」「成長期」項目提供落地平台，獲獎項目落地後給予10萬至50萬元獎勵並提供兩年免費辦公和住宿場所，讓大學生在雄安安心創業。

「雄才十六條」提出對引進落地的全國重點實驗室、國家技術創新中心、國家工程研究中心、國家重大科技基礎設施等，給予最高3億元支持。對企業、高校、科研院所共建的重點創新聯合體，給予5000萬元至1億元支持。支持經費中用於人才資助、生活補貼的比例不低於30%。

「雄才十六條」第15條明確為人才發放「雄才卡」。「雄才卡」是雄安新區對特定重點人才提供集成化服務的重要載體，分為A、B、C三類。截至目前，9000多名人才申領到「雄才卡」。人才可憑「雄才卡」在行政事務、子女教育、醫療健康、交通出行、文體休閑等方面享受優質便捷服務。