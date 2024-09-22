有片｜山東齊河財政局火警火光衝天　官方：無人員傷亡正調查原因

內媒《縱覽新聞》報道，9月22日，有網民拍片指，山東齊河縣財政局辦公樓發生火警。官方回應稱確有此事，火災未造成人員傷亡，起火原因還在調查中。



山東齊河財政局發生火警。（影片截圖）

山東齊河財政局發生火警。（影片截圖）

山東齊河財政局發生火警。（影片截圖）

多條網傳影片顯示，一棟大樓火勢猛烈，樓頂可見有明顯火光，濃煙直衝高空，部份外墻已被燒到焦黑。另有影片顯示，有消防人員到場救援。

山東齊河財政局發生火警。（影片截圖）

山東齊河財政局發生火警。（影片截圖）

齊河縣人民政府值班室職員今（22日）表示，火災確實發生在縣財政局正在使用的辦公樓，未造成人員傷亡。

當地消防救援大隊一名工作人員稱，起火時間為今日早晨6時許，火災被迅速撲滅，當時沒有人在樓內，因此無人員傷亡。至於起火原因、過火面積和損失，則尚在調查。

山東齊河財政局發生火警。（影片截圖）

山東齊河財政局發生火警。（影片截圖）

網民評論：

「是不是要查賬」

「沒人加班？很閒嗎」

「最近財政局是非多啊。」

「為什麼你們都在說銷賬？難道就沒有可能是巧合嗎？」

「周末放假怎麼著的火呢？」

「現在的數據基本都是電子的，哪來什麼燒毀證據這一說。」

