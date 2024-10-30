超越和諧式客機！中國超4倍音速機首飛　未來哈爾濱至三亞僅1小時

中國超音速飛行技術再邁新里程碑，總部位於成都的四川凌空天行科技公司近日成功完成「雲行」系列超音速飛機驗證機的首次試飛，該飛機設計速度達到4倍音速，測試其在超音速環境下的氣動布局與耐高溫材料表現。本次試飛標誌著中國在高超音速飛行器領域實現了重大突破，驗證了先進飛行技術在極端條件下的穩定性。



四川凌空天行科技公司研製的雲行超音速飛行技術驗證機成功首飛，號稱是中國高超聲速飛行器發展又一個歷史性跨越。（網易）

《網易新聞》報道，根據四川凌空天行科技公司公眾號「雲行者」消息，和此前發布的宣傳片信息，按既有規劃，若試驗順利，首架雲行系列超音速客機原型機預計將於2027年首飛，並力爭在2030年投入商業運營。該飛機將能以超音速飛行，縮短飛行時間。例如，從東北的哈爾濱到海南島三亞僅需約1小時，從上海飛往新疆喀什約需1.5小時，未來有望為全球民航市場帶來革命性改變。

報道介紹，雲行系列飛機採用乘波體氣動布局設計，這種設計曾應用於解放軍的東風-17高超音速導彈，具備高升力和低阻力特點，能在3萬米以上高空高速飛行。同時，為了解決高溫環境下的結構穩定性，公司與中國碳纖維材料供應商合作，研發出能耐攝氏1000度高溫的碳纖維複合材料。

雲行超音速客機（左）原型機飛行想像圖。（網易）

報道指雲行驗證機可能搭載渦輪組合迴圈發動機（TBCC），這種發動機結合衝壓和渦輪技術，無需特殊跑道便可起降。該發動機在時速超過3馬赫時，能推動飛機飛行至4馬赫。若進一步研發成功，未來雲行系列飛機或將成為全球首款準高超音速商用客機。

雲行採用了噴氣式發動機。（網易）

公司表示，雲行系列飛機不僅是超音速客機的技術驗證，更為中國未來發展高超音速飛行器提供技術積累和驗證平台。若成功投入商業運營，雲行超音速客機有望以極速飛行為旅客節省大量出行時間，從而改寫當前民航市場。