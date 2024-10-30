國台辦斥賴清德構建台獨史觀：數典忘祖、民族敗類

10月25日適逢台灣光復79周年，但賴清德當日選擇出席金門的古寧頭戰役75周年紀念活動，未針對台灣光復紀念發表聲明。此舉引來國台辦發言人朱鳳蓮今（30）日在例行記者會上強烈譴責，指控賴清德「淡化台灣光復歷史意義」，並批評民進黨政府一再構建「台獨史觀」，稱其為「數典忘祖、民族敗類」。



台媒《聯合報》報道，國台辦此前已發布聲明，指責賴清德政府有意「淡化台灣光復」，否認其歷史意義，並稱「台灣光復回歸祖國」是兩岸同胞應共同紀念的歷史事件。朱鳳蓮在會上再度強調，台灣光復是兩岸中華兒女共同抗戰所取得的勝利成果，認為民進黨政府試圖透過「台獨史觀」掩蓋歷史，並批評賴清德政府偏重於強調外國殖民時期，如荷蘭、日本在台的歷史影響，意圖模糊兩岸共同的民族根源。

朱鳳蓮並指出，陸方關注到台灣社會中仍有部分團體和人士積極紀念台灣光復，認為這些團體是「正確的歷史觀、民族觀和國家觀」的捍衛者。她呼籲台灣民眾反對「台獨」分裂，與大陸共同維護台海和平，並表示「身為中國人」應共享歷史尊嚴和榮耀。

此外，針對台南孔廟文化基金會執行長石牧民近日的言論，朱鳳蓮亦作出回應，表示台灣孔廟的淵源來自中國大陸，象徵兩岸「同根同源、同文同種」。她批評「台獨」勢力利用各種手段推動「漸進台獨」和「去中國化」來破壞兩岸關係，認為其對兩岸和平穩定的影響深遠。