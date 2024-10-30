紐約「遼寧飯店」遭打劫　東北阿姐暴揍劫匪　辯護律師認定為自衛

近日，兩名美國男子闖入紐約一間東北餐廳試圖搶劫，惟遭到店內華人店員制止並引發雙方鬥毆，劫匪最終不敵「中國功夫」被打趴在地。

雙方均於事發後被當地警方拘捕，最新消息顯示，2名劫匪、3名自衛的餐廳員工、1名店內就餐的食客，均被控以二級人身攻擊罪。據該案件的辯護律師稱，他已將4名華人保釋，並認為案件並非聚眾鬥毆，而是自衛。



2名美國男子闖入紐約皇后區法拉盛的一家東北菜餐廳試圖搶劫，遭到店內反抗上演「MMA」，最終不敵「中國功夫」被打趴在地。（微博影片截圖）

2名美國男子闖入紐約皇后區法拉盛的一家東北菜餐廳試圖搶劫，遭到店內反抗上演「MMA」，最終不敵「中國功夫」被打趴在地。（微博影片截圖）

2名美國男子闖入紐約皇后區法拉盛的一家東北菜餐廳試圖搶劫，遭到店內反抗上演「MMA」，最終不敵「中國功夫」被打趴在地。（微博影片截圖）

2名美國男子闖入紐約皇后區法拉盛的一家東北菜餐廳試圖搶劫，遭到店內反抗上演「MMA」，最終不敵「中國功夫」被打趴在地。（微博影片截圖）

當地時間周日（10月27日）晚10時許，2名劫匪進入位於紐約皇后區法拉盛櫻桃大道（Cherry Ave）的一間名為「遼寧飯店」的東北餐廳搶劫，期間囂張地將收銀台推翻，並威脅店內員工、破壞財物，惟遭到4名華人憤而反擊。

影片顯示，幾名華裔男子手持木椅、凳、鐵棍等物品敲擊劫匪，另有1名華裔女子亦不甘示弱，徒手擒住一名劫匪，並猛揍其頭部發出聲響。有圍觀的群眾還大喊，「牛！Chinese Kung fu！」

據內媒報道，打鬥造成雙方均嚴重受傷，3名華人員工中，1人頭部縫了6針、1人縫了10針，前來勸架的食客右手中指骨折；2名劫匪1人縫了28針、1人縫了5針。

事發後，當地警方到場拘捕了雙方人員。周一（10月28日），檢方對涉事雙方均控以二級人身攻擊罪。其中名為Jason Lunar的劫匪被控以二級搶劫罪和二級人身攻擊罪，而自衛反擊的4名華人同樣被控以二級人身攻擊罪。

該案件的辯護律師案件孫瀾濤表示，自己已於10月28日以社區公益律師的身份將4名華人保釋，同時向法官提出希望能派政府公益律師出來代理低收入的4名打工者，免除他們的法律費用，並表示將全程協助公益律師辦理此案。

華裔女子亦不甘示弱。（微博影片截圖）

2名美國男子闖入紐約皇后區法拉盛的一家東北菜餐廳試圖搶劫，遭到店內反抗上演「MMA」，最終不敵「中國功夫」被打趴在地。（微博影片截圖）

2名美國男子闖入紐約皇后區法拉盛的一家東北菜餐廳試圖搶劫，遭到店內反抗上演「MMA」，最終不敵「中國功夫」被打趴在地。（微博影片截圖）

遼寧飯店在紐約法拉盛已有近20年歷史。（新華社）

孫瀾濤說，聚眾鬥毆的構成條件是兩個團夥約好地點持械打鬥，但本案並非此類性質，而二級人身攻擊罪需由陪審團陪審。若罪成，會判處一年以上刑期。此外，自衛也分為三種，一種是保護自己的生命安全，一種是保護他人的生命安全，一種是保護財產安全，此案三種自衛狀況均出現。

孫瀾濤還補充，受傷的每位華人都需要心理療傷，打擊很嚴重，頭上縫針的、手指骨折的，需要繼續就醫。他還提醒，「如果遇到對方搶劫時動武，自衛是合理的，但要求自衛的力度不能超出對方所攻擊的力度，如果超過此力度導致對方嚴重傷害，則需要負民事和刑事責任。」

網民點睇：

「還真是挑了最彪悍的地區。」

「東北女人就是彪悍威猛！遠勝古代的花木蘭！」

「東北大姐展示真功夫，劫匪被打得求饒！」

「東北女人確實強勢，但是也講理，容易被感動，生氣快但也好哄。」

「主要的是這兩個劫匪拿的是冷兵器，如果是槍，建議還是冷靜一點好，刀對刀，槍對槍。」



據新華社今年2月報道，遼寧飯店在紐約法拉盛已有近20年歷史，憑藉原汁原味的東北特色菜餚受到當地民眾特別是華裔族群的喜愛，今年年初哈爾濱爆火也為遼寧飯店帶來了不少年輕新客。

據悉，案件下一次出庭日期是當地時間12月12日。