食店MMA｜不滿黑絲女伴被望 內地男「拍臉挑釁」 反遭6人圍毆
撰文：ETtoday
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中國網友之間近日流傳一段餐廳的監視器畫面影片。
一名男子疑似不滿鄰桌的黑衣男子「偷看」穿著黑色絲襪的女性友人，竟上前拍打臉頰挑釁，結果反遭黑衣男與5名同桌男子圍毆，嚇壞現場所有人。
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網傳影片中，只見事發時間為本月6日凌晨0時許，地點不詳。
2名男子與1名女子用餐完畢準備離開，經過鄰桌時，其中1名男子懷疑鄰桌的黑衣男偷看穿著黑色絲襪的女性友人，竟上前拍打對方的臉頰。
黑衣男不滿受到挑釁，當場回擊，雙方發生肢體衝突。
就在這個時候，與黑衣男同桌的5名友人見狀，立刻站起來幫忙，反將該名男子壓著暴打一頓，其他桌的客人有的馬上逃開、有的上前勸阻，場面十分混亂。
而混亂的起源黑絲襪女似乎也聽到爭執聲，從外面折返回來，但她沒有馬上制止，而是與其他人站在一旁看著，等到眾人稍微冷靜下來之後，她才與其中幾人進行交談。
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長輩勸停仍繼續鬥 氣氛超尷尬 點圖放大瀏覽：
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影片曝光之後，中國網友們紛紛留言表示誇張：
「皮癢了吧」
「裝過頭了，也不看看人家一桌多少人」
「老闆最衰」
「那一桌子是真朋友，有事真上」
「男的也挺抗揍啊，都沒被打趴下」
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