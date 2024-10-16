食店MMA｜不滿黑絲女伴被望　內地男「拍臉挑釁」　反遭6人圍毆

中國網友之間近日流傳一段餐廳的監視器畫面影片。



一名男子疑似不滿鄰桌的黑衣男子「偷看」穿著黑色絲襪的女性友人，竟上前拍打臉頰挑釁，結果反遭黑衣男與5名同桌男子圍毆，嚇壞現場所有人。

一名男子疑不滿黑衣男子偷看穿著黑色絲襪的女性友人，上前打臉挑釁，結果反遭圍毆。（抖音影片截圖）

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網傳影片中，只見事發時間為本月6日凌晨0時許，地點不詳。

2名男子與1名女子用餐完畢準備離開，經過鄰桌時，其中1名男子懷疑鄰桌的黑衣男偷看穿著黑色絲襪的女性友人，竟上前拍打對方的臉頰。

黑衣男不滿受到挑釁，當場回擊，雙方發生肢體衝突。

就在這個時候，與黑衣男同桌的5名友人見狀，立刻站起來幫忙，反將該名男子壓著暴打一頓，其他桌的客人有的馬上逃開、有的上前勸阻，場面十分混亂。

而混亂的起源黑絲襪女似乎也聽到爭執聲，從外面折返回來，但她沒有馬上制止，而是與其他人站在一旁看著，等到眾人稍微冷靜下來之後，她才與其中幾人進行交談。

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波斯尼亞一場婚禮上的女賓客為搶花球大打出手。（影片截圖：IG@nypost）

長輩勸停仍繼續鬥 氣氛超尷尬 點圖放大瀏覽：

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影片曝光之後，中國網友們紛紛留言表示誇張：

「皮癢了吧」

「裝過頭了，也不看看人家一桌多少人」

「老闆最衰」

「那一桌子是真朋友，有事真上」

「男的也挺抗揍啊，都沒被打趴下」



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2名越南籍女外勞在台灣餅店扭打至胸口差點走光，引起熱議。（Facebook@豐原好康聯盟社團(原創正版社團)／ETtoday）

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