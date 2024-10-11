餐廳MMA｜2火爆大胸妹雲吞店大打出手 擸凳扯頭髮打到頭破血流
撰文：中天新聞網
出版：更新：
日前大陸有兩名女子不明原因，在一家連鎖餛飩店大打出手。
造成其中一名女子破相流血，店家見狀後，趕緊打電話報案，影片被上傳到網路上，發文者驚呼「脾氣和身材一樣……」。
點圖放大瀏覽：
+23
有台灣網友於近日在Facebook社團「爆廢公社二館」發文，並附上一段影片，內文中提及：「脾氣和身材一樣……」，畫面中可見，2名女子不明原因在一家連鎖餛飩店起爭執。
2女互相拉扯，黑衣女對著粉衣女潑麵，粉衣女則拿椅子反擊，2女持續衝突，拉扯頭髮後，黑衣女還被粉衣女拿啤酒罐砸臉，最後眉角受傷濺血，整個臉、胸部、大腿都是血痕。
【同場加映】噴血MMA｜2女著名餅店激戰 穿超低胸小背心躺地扭打影片瘋傳
+14
影片曝光後，吸引大批網友熱烈討論，並紛紛留言表示
「兩個都很炸，哪個是真的，哪個是人工」
「拍攝者不救」
「雙胞胎嗎？？兩個看起來都好像」
「兩個都很火爆」
【同場加映】夜店MMA｜6迷你裙辣妹大亂鬥 保安也參戰出埋摔角大招KO
+28
高鐵MMA｜小童狂踢椅背惹不滿 兩家家長暴力互毆 結局後悔了藝人MMA｜李博翔疑酒醉與路邊私家車司機互毆 遭打成豬頭兼被告教室MMA｜男學生上堂玩手機被沒收 2度鎖喉老師失控場面全被拍下婚宴MMA｜男女家親友互毆大亂鬥 掀桌砸椅潑餸 疑毒舌舅媽肇禍自助餐MMA｜上海兩女爭位起衝突 拿餐具當暗器互擲 食客急閃避
延伸閱讀：
驚險一幕曝！河南夫妻吵架「兒女慘遭殃」 被丟23樓窗外冷氣主機
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】