餐廳MMA｜2火爆大胸妹雲吞店大打出手　擸凳扯頭髮打到頭破血流

撰文：中天新聞網
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日前大陸有兩名女子不明原因，在一家連鎖餛飩店大打出手。

造成其中一名女子破相流血，店家見狀後，趕緊打電話報案，影片被上傳到網路上，發文者驚呼「脾氣和身材一樣……」。

2名女子不明原因在一家連鎖雲吞店起爭執（Facebook社團「爆廢公社二館」影片截圖）
粉衣女則拿椅子反擊（Facebook社團「爆廢公社二館」影片截圖）
2女持續衝突，拉扯頭髮（Facebook社團「爆廢公社二館」影片截圖）

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有台灣網友於近日在Facebook社團「爆廢公社二館」發文，並附上一段影片，內文中提及：「脾氣和身材一樣……」，畫面中可見，2名女子不明原因在一家連鎖餛飩店起爭執。

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黑衣女還被粉衣女拿啤酒罐砸臉，最後眉角受傷濺血，整個臉、胸部、大腿都是血痕（Facebook社團「爆廢公社二館」影片截圖）
黑衣女還被粉衣女拿啤酒罐砸臉，最後眉角受傷濺血，整個臉、胸部、大腿都是血痕（Facebook社團「爆廢公社二館」影片截圖）

2女互相拉扯，黑衣女對著粉衣女潑麵，粉衣女則拿椅子反擊，2女持續衝突，拉扯頭髮後，黑衣女還被粉衣女拿啤酒罐砸臉，最後眉角受傷濺血，整個臉、胸部、大腿都是血痕。

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影片曝光後，吸引大批網友熱烈討論，並紛紛留言表示

「兩個都很炸，哪個是真的，哪個是人工」
「拍攝者不救」
「雙胞胎嗎？？兩個看起來都好像」
「兩個都很火爆」

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