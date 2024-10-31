甘肅12歲女遭多人強姦卻不獲立案、疑犯抓了又放　家屬怒告警瀆職

2021年夏天，來自甘肅臨夏回族自治州的12歲少女燕燕（化名）遭到3名網上認識的男子以「到公園遊玩」為由哄騙到臨夏市，後遭多人強姦。然而，事主報案被強姦，公安局卻不予立案，3個疑犯抓了又放。燕燕為此事則一度有自殺行為，無法正常上學，生活和心理狀態令人憂心。直到案發近一年後，家屬公開舉報信，引發了輿論極大的關注，官方隨即成立聯合調查組，對事件進行全面調查，一眾強姦案疑犯去年4月獲刑，檢察、公安機關亦有多達12人被問責。到了本周二（29日），事件再有新進展，燕燕親屬表示，檢方已受理其對辦案民警瀆職、濫用職權的控告。



據了解，燕燕是殘疾人，缺了4根手指，住在甘肅臨夏回族自治州和政縣的山村。她從小沒有媽媽，爸爸也因殘疾喪失勞動能力，平時都是由叔叔馬建強（化名）撫養照顧，後者也負責申請刑事覆議和覆核的事宜。

燕燕平時都是由叔叔馬建強撫養照顧。（影片截圖）

案件要由2021年7月30日說起，當時燕燕被在網上認識的3名男子以「到公園遊玩」為由哄騙到臨夏市，後遭多人強姦，遭到噩夢般的可怕對待。事後，她企圖自殺兩次，無法正常上學。

家屬報案後，上述3名男子由臨夏市公安局刑警大隊帶回訊問。然而根據馬建強提供的相關材料顯示，2021年8月6日，臨夏市公安局出具《不予立案通知書》稱，該局經審查後認為，無犯罪事實發生，決定不予立案。燕燕家屬對此並不認可，申請了覆議。

警方出具的《不予立案通知書》。（澎湃新聞）

2021年9月3日，臨夏市公安局作出《刑事覆議決定書》稱，經審查，認為此前該局作出的《不予立案決定書》認定的事實清楚、證據充分、依據準確、程序合法，決定維持原決定。隨後，他們繼續向上一級公安機關申請覆核。2021年11月17日，臨夏回族自治州公安局作出《刑事覆核決定書》稱，經審查，認為此前臨夏市公安局作出的《刑事覆議決定書》認定的事實不清、證據不足，決定撤銷。

馬建強稱，在與相關單位反覆溝通，並配合帶著燕燕前往醫院做了精神鑒定後，該案在2022年初以組織未成年人淫亂罪予以立案。然而，案件移交至臨夏市檢察院後，檢察院卻認為該案不構成犯罪，決定對疑犯不予逮捕，並辦理了取保候審。就這樣，案件在接近一年的時間內始終在程序裏打轉，犯案者繼續逍遙法外。

警方出具的《刑事覆議決定書》。（澎湃新聞）

直到2022年5月30日，馬建強把燕燕的遭遇寫成舉報信公布在社交媒體上，引發輿論關注，才讓案件有了進展，官方對此成立聯合調查組，進行全面調查。當年5月31日，臨夏州臨夏市公安局對涉嫌強姦犯罪的3名疑犯刑事拘留；6月3日，臨夏州臨夏市檢察院對他們批准逮捕。

2023年4月17日下午，臨夏市人民法院一審公開宣判被告人馬某甲、司某某、馬某乙強姦案，被告人周某某強姦案。對馬某甲以強姦罪判處有期徒刑15年，剝奪政治權利3年；對司某某以強姦罪判處有期徒刑14年，剝奪政治權利2年；對馬某乙以強姦罪判處有期徒刑6年，剝奪政治權利1年。判決被告人馬某甲、司某某、馬某乙共同賠償附帶民事訴訟原告人精神撫慰金9萬元（人民幣．下同），醫療費、營養費、護理費、交通費、心理疏導費等4500元，共計9.45萬元。

另外，對周某某以強姦罪判處有期徒刑7年，剝奪政治權利1年。判決被告人周某某賠償附帶民事訴訟原告人精神撫慰金3萬元，醫療費、營養費、護理費、交通費、心理疏導費等1500元，共計3.15萬元。

經審理查明，被告人馬某甲、司某某於2021年7月30日，強姦未成年人。被告人馬某乙對馬某甲、司某某強姦行為提供幫助。被告人周某某於2021年7月31日，強姦未成年人。臨夏市人民法院認為，馬某甲、司某某、馬某乙、周某某的犯罪行為，性質惡劣，情節嚴重，其行為均已構成強姦罪，應依法嚴懲。根據各被告人犯罪事實、犯罪性質、情節和危害後果，遂作出上述判決。

燕燕事後曾自殺，並在學校有過多次自殘行為。（澎湃新聞）

就辦案人員履職不到位一事，臨夏州紀委監委宣傳部部長劉永貴介紹，2022年5月，媒體報道該案後，州紀委監委立即成立州、市紀委監委聯合調查組，對公職人員失職失責問題進行了深入調查。經調查，依規依紀依法對州市檢察、公安機關12名履職不到位的領導幹部和工作人員進行了嚴肅問責處理，其中給予黨紀政務處分8人（同時組織處理2人）、調離公安系統等組織處理6人。

至本周二，馬建強表示，檢方已受理其對辦案民警瀆職、濫用職權的控告。檢方則回應案件在辦理，辦結後會通知。

至於燕燕情況，馬建強去年4月曾表示，其在學校表現不錯，並且因成績進步得了兩個獎狀，但她在學校有過多次自殘行為，「她心裏不舒服，會吃大拇指頭，到學校一難受她就拿鉛筆刀劃自己手背」。他希望在所有事情塵埃落定後，能帶著侄女到北京看心理方面的醫生，又計劃搬家到其他省份生活，「孩子也同意了」。