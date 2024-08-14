江西14歲女遭訓練營教官強姦　曾逃走向老師求助無果　立案後輕生

江西安遠縣14歲少女姜睿（化名），今年7月參加訓練營期間疑遭教官3次性侵，她曾嘗試逃跑但被人追回，又向營內生活老師求助無果。訓練營結束後，姜睿行為反常、情緒低落，在多次詢問下，姜睿終向家人講述了自己遭受侵犯的經過。

8月2日，姜睿在家人的陪伴下到公安局報案，回家後一直將自己反鎖在房內。直至8月5日，姜睿在家人勸慰時突然奪門而出，從6樓跳下身亡。



姜睿母親陳蕓（化名）介紹，女兒在兩年前確診患有重度抑鬱，之後一直接受治療。今年3月，陳蕓欲為女兒在暑期間報名參加一個在縣城內較出名的訓練營，「孩子很開心，表示願意去，稱想鍛煉一下自己的意志力」。

7月6日，陳蕓將姜睿送到離家30公里外的訓練營。她介紹，該訓練營是全封閉式，主要培訓體能訓練和感恩教育，訓練營有生活老師、教官等，一期大約有6、70名6歲至16歲年齡段的孩子參加。

起初，陳蕓能在訓練營的家長聊天群內看到姜睿正常訓練的照片，但後來女兒多次缺席晨練，「我當時還詢問訓練營的負責人王某，他說我女兒不服管」。7月17日，陳蕓接到王某來電，對方稱姜睿讓她將家中胃藥送到訓練營，當時她想讓女兒接電話但被王某拒絕，後來家中老人送藥到訓練營也未見到姜睿，「我們當時以為是訓練營規定，根本沒往其他方面想」。

王某為該訓練營創始人兼基地總教官。（華商報大風新聞）

7月21日，訓練營的生活老師通知稱姜睿來月經，陳蕓對此非常不解，「孩子7月3日來的例假，為什麽半個月就再次來例假？」。她讓生活老師確認，對方稱確實有血漬，並表示「可能是天氣原因」。

陳蕓表示，姜睿在訓練營期間，負責人王某曾稱女兒造謠，「他說我女兒給別人說，自己和他在一起了。他很生氣，還說孩子在混社會，不參加訓練，建議送去叛逆少年管理學校」。

7月26日，姜睿從訓練營回家，但陳蕓發現她行為反常、情緒低落，「以前都和我睡床上，結束訓練營後只睡沙發，說床上不舒服」「我女兒很少流眼淚，她會把心裏話藏起來，有一些遭遇也不給家人說」。

示意圖。（視覺中國）

陳蕓朋友的女兒也參加了本次訓練營，8月1日，她從對方口中得知，聽聞另一名少女說姜睿遭遇侵犯。陳蕓立即與該名少女見面，「她講述了女兒的遭遇……事發時她在女兒旁邊。聽到這些，我心裏難以接受……」。

8月2日，在親戚的耐心詢問下，姜睿才慢慢講述了遭受侵犯的經過，在7月11日至15日，她先後3次遭遇王某侵犯，王某讓她服食避孕藥。7月17日前後，她先後嘗試逃出訓練營尋求報警，但被教官等人追回，還曾向生活老師講述遭遇尋求幫助但無果。

陳蕓表示，有其他少女證實姜睿曾逃離訓練營，及向生活老師反映等情況。7月22日前後，她曾詢問過生活老師，但對方隱瞞女兒曾求助，及多次晚間沒有回宿舍的情況。

8月2日，姜睿在家人的陪同下前往安遠縣公安局刑警隊報案並錄口供。8月4日，安遠縣公安局出具的《立案告知書》顯示，姜睿涉嫌被強姦一案已立案偵查。同日，陳蕓從警方獲悉，王某被刑拘。

8月4日凌晨，姜睿在社交平台發了兩個「哭泣」的表情。（華商報大風新聞）

《立案告知書》顯示，姜睿涉嫌被強姦一案已立案偵查。（華商報大風新聞）

陳蕓表示，女兒錄口供回家後便將自己反鎖在房間內，不吃不喝，「因為孩子有抑鬱症，我怕刺激她，只能勸慰」。8月5日，姜睿在祖母的勸慰下才哭出來，「聽著奶奶的話，她只說好」，但在下午3時，姜睿突然奪門而出，緊追其後的家人只能目睹她從6樓跳下。

醫院的《死亡記錄》顯示，患者於8月5日下午3時3分左右，從6樓墮至1樓，至晚上9時10分宣布死亡。

姜睿家屬稱，警方已初步掌握指控王某的證據，並於8月12日提交到縣檢察院，檢方近日會決定是否批捕，若決定批捕，將按照相應材料在調查後移交檢方，由檢方提起公訴。關於女兒曾求助生活老師但被拒絕一事，警方稱也對此做了材料，是否涉及共同犯罪，檢方會以事實和法律為依據。目前，姜睿的遺體仍在殯儀館，家屬計劃近期向警方申請屍檢。