山西呂梁：女性35歲前結婚獎勵1500元　生三胎家庭補貼8000元

內地多地推出政策鼓勵年輕人結婚。近日，山西呂梁宣布，自2025年1月1日起，女性在35周歲前結婚將獲得1500元（人民幣，下同）的獎勵。另外，還將對符合政策生育一、二、三孩的家庭分別補貼2000元、5000元、8000元。



山西呂梁宣布，自2025年1月1日起，女性在35周歲前結婚將獲得1500元人民幣的獎勵。（視覺中國）

據《呂梁日報》報道，呂梁市政府發布《關於完善生育支持政策體系建設生育友好型社會的若干措施》，當中內容包括做好青年婚戀服務、鼓勵適齡青年結婚、加強婦幼健康服務、推進「出生一件事」聯辦、落實生育休假制度、建立生育補貼制度、發展普惠托育服務、強化教育支持保障、加強住房保障9個方面。

當中，鼓勵適齡青年結婚方面指出，2025年1月1日起，在呂梁市登記結婚（雙方均為初次登記）且女方年齡在35周歲及以下的夫婦，給予1500元的獎勵，由結婚雙方在婚姻登記窗口領取。

而在建立生育補貼制度方面，2025年1月1日起，對符合政策生育一、二、三孩且新生兒戶籍登記在呂梁的家庭，分別補貼2000元、5000元、8000元，在戶籍登記窗口領取；從生產後次年起，對符合政策生育二、三孩的家庭成員（包括夫婦雙方及孩子）5年內參加城鄉居民基本醫療保險個人繳費部分，分別給予30%、50%的補貼。

山西呂梁將對符合政策生育一、二、三孩的家庭分別補貼2000元、5000元、8000元。（視覺中國）

呂梁市位於山西省中部西側，面積2.1萬平方公里。統計公報顯示，2023年末呂梁全市常住人口334.65萬人，較上年末減少2.4萬人。其中，城鎮常住人口187.74萬人，佔常住人口比重為56.1％，較上年末提高1.2個百分點。全年全市出生人口2.22萬人，出生率為6.6‰；死亡人口2.54萬人，死亡率為7.55‰；自然增長率為負0.94‰。

據《澎湃新聞》報道，近年來，隨着經濟社會發展和人口年齡結構變化，內地總體上已由人口增量發展轉向減量發展階段，人口發展呈現少子化、老齡化、區域人口增減分化等明顯的趨勢性特徵，推進中國式現代化面臨新的人口環境和條件。

今年10月，國務院辦公廳印發《關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若干措施》，從強化生育服務支持，加強育幼服務體系建設，強化教育、住房、就業等支持措施，營造生育友好社會氛圍4個方面出台政策，確保育齡人群「懷得上」、「孕得優」、「生得好」、「養得起」。