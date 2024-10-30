衛健委谷生育　發文講生仔4大好處：懷孕改變女性腦部會更聰明

內地少子化危機日益嚴峻，官方推出多項鼓勵生育的政策，在宣傳上也不遺餘力。國家衛健委旗下微信公眾號「健康中國」今日（30日）發文科普女性生孩子的四大好處，提出孕育會讓女性更聰明，引發關注。



國家衛健委旗下微信公眾號「健康中國」今日（30日）發文科普女性生孩子的四大好處，提出孕育會讓女性更聰明，引發關注。（截圖）

國家衛健委旗下微信公眾號「健康中國」今日（30日）發文科普女性生孩子的四大好處，提出孕育會讓女性更聰明，引發關注。（截圖）

文章表示，「孕育是一段艱辛又華麗的旅程，女性要經歷各種生理和心理的變化。這些變化有正面的，也有負面的。孕產婦和家人應更多關注生育帶來的正面價值」。

文章稱，孕育可以緩解痛經、減少子宮肌瘤發生、預防腫瘤的發生。

文章又提出孕育會讓女性更聰明，並對「一孕傻三年」的說法進行了解釋和糾正。文章指出，民間有「一孕傻三年」的說法。可實際上，孕育會使女性變得更聰明。孕期激素水平的變化，會使女性腦部結構發生微妙的改變，讓女性更具母性特質。這種改變可能會使大腦中的能量更充沛，有助於女性應對日後成為母親所要面臨的挑戰。所謂「孕傻」，更多是一種心理暗示。女性在孕期和產後感覺自己記憶力下降，多半是由於新生命的到來，生活發生改變，導致女性出現焦慮、緊張。

內媒報道指，該文來自《大眾健康》雜誌，作者為北京航空總醫院張歡歡。《大眾健康》今年8月23日曾發布該文。