康妮｜颱風或在浙江溫嶺附近沿海登陸　多地將有大暴雨

周五（1日）早上6時，中央氣象台發布台風黃色預警，指今年第21號颱風「康妮」的中心已於前一日晚上由台灣省彰化縣移入台灣海峽，隨後減弱為強熱帶風暴級，周五凌晨4時前後移入東海西南部海面；或在浙江溫嶺附近沿海登陸，江浙滬等地局地將有大暴雨。



清晨5時，「康妮」中心位於浙江省溫嶺市南偏西方向大約290公里的海面上，即北緯25.9度、東經120.5度，中心附近最大風力有10級（25米/秒），中心最低氣壓為985百帕，七級風圈半徑80-200公里。預計其將以每小時35公里左右的速度向北偏東方向移動，強度逐漸減弱，有可能於周五下午在浙江溫嶺附近沿海登陸（8-9級，20-23米/秒，熱帶風暴級），之後轉向東北方向移動，並在東海北部逐漸變性為溫帶氣旋。

「康妮」未來24小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

周五8時至翌日8時，受冷空氣和「康妮」的共同影響，黃海中南部、東海大部及釣魚島附近海域、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽以及長江口區、杭州灣、江蘇沿海、上海沿海、浙江沿海、福建中北部沿海、台灣島北部和東部沿海將有6-8級大風，陣風9-10級，其中東海西南部部分海域的風力有9-10級，陣風11-12級。

「康妮」未來24小時大風預報圖。（中央氣象台）

同一時間，浙江中東部、上海、江蘇東南部等地將有大到暴雨，部分地區有大暴雨（100-180毫米）。