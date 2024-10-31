康妮襲台｜華航機長降落技術獲大讚　3分鐘劇烈搖晃驚險影片曝光

綜合台媒報道，颱風康妮於今日（10月31日）下午1時40分在台東縣登陸。有網民發佈貼文稱，於今早10點左右在颱風中驚險降落松山機場，並稱讚中華航空機長的技術是一百分。



華航機長降落技術獲讚。（@鄭家政）

颱風康妮於今日（10月31日）下午1時40分在台東縣登陸，台灣氣象署預估，康妮最快下午5時前減弱為中颱，明日（11月1日）起陸續脫離暴風圈，明晚可解除陸上颱風警報。

華航機長降落技術獲讚。（@鄭家政）

華航機長降落技術獲讚。（@鄭家政）

網民@鄭家政在Threads平台上分享，其乘搭從日本東京飛松山機場的中華航空CAL223班機，於今早10:35驚險降落松山機場，並稱當時現場看側風嚴重，大讚機長的技術，且表示看到了兩架分別從北京及東京來的都放棄降落，「只有我們華航最厲害，今日松山機場首降。」鄭家政補充，原以為會放棄降落，因為飛機曾搖晃約3分鐘。