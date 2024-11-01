建議10兆元刺激經濟引熱議　專家：重點非金額　目的是為長期改革

中國政府預計在11月上旬公布具體的財政刺激政策，以應對經濟下行的壓力。前國務院發展研究中心副主任劉世錦近日針對外界對其10兆元人民幣刺激計劃的熱議澄清，表示重點不是金額，而是「為了穩定經濟，有必要採取短期刺激措施」，又指短期刺激措施的目的是為長期改革爭取時間和空間。



9月21日，劉世錦首次針對中國經濟下行壓力，建議推出一攬子刺激加改革的經濟振興方案，可以用發行超長期特別國債為主籌措資金，在一到兩年內形成不低於10兆元的經濟刺激規模，引發熱議。

在10月29日於清華大學舉辦的公開論壇上，劉世錦針對外界對10兆元刺激計劃的熱議進一步澄清，表示其主要意圖是促進經濟穩定，而非僅僅關注刺激金額。

他指出，短期刺激措施的目的是為改革「爭取時間和空間」，以應對持續的需求不足問題，「只有刺激，沒有改革，長期看解決不了我們面臨的需求不足問題」。

劉世錦指短期刺激措施的目的是為改革「爭取時間和空間」。（新浪財經）

劉世錦還強調，目前中國的「生存型消費」雖然已趨於穩定，但低收入群體在住房、養老和社會保障等方面仍面臨諸多挑戰，顯示出尚未滿足的「發展型消費」需求。他指出，中國的基本公共衛生服務均等化程度仍需提升，這影響了發展型消費的增長。

他分析了中國的收入結構，指出中等收入群體約佔總人口的三分之一，約4億人，而低收入群體則超過9億。這種中等收入群體的比例偏低，導致經濟增長潛力下降。他參考了日本和韓國的情況，認為這些國家的中等收入群體比例達50%至60%，能夠釋放更大的消費需求。

為了改善現狀，劉世錦建議中國應提高城鎮化比例（目標達75%以上）和服務品質，力爭在10年內將中等收入群體的規模從4億增至8億至9億。

在此背景下，官方近期已推出多項刺激措施，包括計劃發行超長期特別國債及支持地方政府化解債務風險。外界預期，將於11月4日至8日在北京舉行的全國人大常委會會議上，將會提出具體的財政刺激計劃規模。