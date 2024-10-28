深圳第三季度GDP近2.6萬億同比增5.4%　低空經濟增速居產業首位

今日（10月28日），深圳市統計局發布2024年前三季度深圳經濟運行情況。根據廣東省地區生產總值統一核算結果，2024年前三季度深圳市地區生產總值為25934.28億元（人民幣，下同），按不變價格計算（下同），同比增長5.4%，全市經濟運行總體平穩。



前三季度，深圳第一產業（農、林、牧、漁業）增加值為16.95億元，同比下降2.1%；第二產業（採礦業，製造業，電力、燃氣及水的生產和供應業，建築業）增加值為9679.45億元，同比增長8.7%；第三產業（其他產業）增加值為16237.88億元，同比增長3.5%。



此外，新質生產力高技術產品產量保持快速增長，低空經濟與空天、人工智能兩個新增集群增長勢頭良好。



一、工業生產保持快速增長

前三季度，全市規模以上工業增加值同比增長10.2%。從行業門類看，規模以上採礦業、製造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業增加值分別增長6.7%、10.5%、8.9%。主要行業大類中，規模以上計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長13.7%。主要高技術產品產量持續快速增長，其中，3D打印設備、服務機器人、電子元件產品產量分別增長56.0%、38.0%、26.6%。

深圳人才公園智能服務機器人。（視覺中國）

二、投資持續穩定增長

前三季度，全市固定資產投資同比增長4.7%。其中，工業投資增勢強勁，增長29.7%。分領域看，製造業投資拉動作用顯著，增長35.8%。高技術產業投資活躍，高技術製造業投資增長42.2%，其中，電子及通信設備製造投資增長59.4%。社會領域投資快速增長，其中，居民服務、修理和其他服務業投資增長166.7%，教育投資增長20.3%。

三、市場銷售保持平穩

前三季度，全市社會消費品零售總額7731.62億元，同比增長0.7%。分消費類型看，商品零售增長0.6%；餐飲收入增長1.3%。基本生活類商品銷售良好，其中，限額以上單位糧油食品類、飲料類零售額分別增長11.6%、12.7%。消費升級類商品保持增長，其中，限額以上單位家用電器和音像器材類、通訊器材類零售額分別增長0.9%、0.3%。網上零售持續增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長5.8%。

（小紅書@聞風的城市記憶）

四、貨物進出口規模創歷史同期新高

前三季度，全市進出口總額33720.85億元，同比增長20.9%。其中，出口21388.85億元，增長19.7%；進口12332.00億元，增長23.1%。其中，一般貿易進出口增長25.3%，占進出口總額的55.9%，比重較上年同期提高1.9個百分點。

五、金融機構存貸款余額穩定增長

9月末，全市金融機構（含外資）本外幣存款余額136069.52 億元，同比增長3.5%。金融機構（含外資）本外幣貸款余額94707.09億元，同比增長3.1%。

香港、深圳、廣州都擁有吞吐量世界排名前10位的港口。圖為深圳市鹽田區的鹽田港。（資料圖片／視覺中國）

六、居民消費價格溫和上漲

前三季度，全市居民消費價格比上年同期上漲0.1%。其中，食品煙酒價格上漲0.3%，衣著價格上漲3.3%，居住價格與上年持平，生活用品及服務價格上漲0.5%，交通通訊價格下降1.9%，教育文化娛樂價格上漲1.1%，醫療保健價格上漲0.4%，其他用品及服務價格下降1.2%。

深圳高技術產品產量快速增長 低空經濟與空天集群增長28.3%

此外，深圳低空經濟與空天、人工智能兩個集群增長勢頭良好，分別增長28.3%和14.1%，其中低空經濟與空天增速居20個產業集群首位。智能網聯汽車在高基數上仍保持高增長，增速27.8%。

10月23日，美團無人機福田口岸航線啟航。（微信公眾號@美團無人機）

新能源汽車同比增長48.1%；民用無人機同比增長48.0%；智能手機同比增長13.5%；充電樁同比增長120.5%；集成電路同比增長19.8%；工業機器人同比增長41.6%。

前三季度，深圳戰略性新興產業增加值同比增長10.6%。其中，規模較大的軟件與信息服務、智能終端、網絡與通信、超高清視頻顯示、智能網聯汽車分別增長13.4%、11.8%、8.1%、15.1% 和27.8%。

總的來看，前三季度經濟運行總體平穩，政策效應不斷顯現。同時也要看到，外部環境更趨覆雜嚴峻，經濟回升向好基礎仍需鞏固。下階段，推進各項政策加快落地見效，鞏固和增強經濟回升向好態勢，努力完成全年經濟社會發展目標任務。