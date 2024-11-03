消費降級 內地人開冰室主打港味業績反漲? 業者:冇港人真係唔得

近年「消費降級」成為一熱門詞，在競爭激烈的內地餐飲業更是明顯。今年8月，太二酸菜魚客單價跌回七年前，登上熱搜，鼎泰豐宣布10月底陸續關閉華北14間分店，餐飲環境競爭激烈下，與香港相鄰的深圳卻有不少餐飲業持續火爆，其中不少內地老闆開設的港式冰室更是業績平穩上升，拓展多間分店，他們也不諱言是受到港人北上帶來的紅利影響，不過他們認為「平價」和「性價比」才是成功關鍵。



而港人不只在深圳商場消費，開關一年多許多港人也到訪許多口岸附近的市場和小吃攤捧場。《香港01》記者採訪到在蛇口市場賣雞給港人十幾年的深圳攤販黃先生，他稱深圳多年來都靠港人幫襯，其實現在也未恢復到疫情前的水準，「就話沒有香港人真係唔得！」



內地老闆開的平價港室冰室在餐飲業競爭中脫穎而出。（歐嘉樂攝）

港式茶餐廳成為深圳餐飲黑馬？

今年年初，《香港01》在KK TIME採訪凱樂里冰室的職員秦小姐，她當時表示正在努力學粵語，冰室也預計要進軍COCO Park。

今年年初，《香港01》在KK TIME採訪凱樂里冰室的職員秦小姐，她當時表示正在努力學粵語。（王海圖攝）

9月份，秦小姐已經成為凱樂里冰是在COCO Park分店的經理，她分享，比起火鍋類、燒烤類這些在今年暑假業績不如以往，他們冰室在深圳業績卻是平穩上升的，港人的北上消費是關鍵之一。

秦小姐稱，就他們在門店來說，港客佔偏三成到五成，30%到50%，特別是週末的時候，「因為香港人都喜歡來這裡（深圳）逛街購物打卡」。

消費降級？平價冰室靠上班族和港客幫襯業績漲

秦小姐分析，平價港式冰室在深圳假日有港人幫襯，平日則靠價格實惠吸引附近的上班族，價格是一大重點，「我們最大的優勢，其實是我們小餐價格很佔優勢，大餐平均人均200、300多都有，我們就幾十塊來講，不論是上班族還是家庭都消費得起。」

秦小姐也表示，內地餐飲業的競爭確實非常激烈。她舉例，日前有一間價位較高檔的餐廳在COCO PARK歇業，而COCO PARK則開啟了一條新的小吃店，「便宜服務好是他認為在競爭餐飲業能活下去，並且在大灣區開設多間分店的關鍵。」

凱樂里冰室的職員秦小姐已經升格做分店的經理，他認為在消費降級時代，平價才是關鍵。（林芷瑩攝）

秦小姐補充，其實有很多人消費注重的不是價格的問題，「他吃的就是一種服務，像海底撈他是不是一直以來生意挺好的，你看人家吃的是服務，像我們這種小餐一直以來是一樣的，要讓客人有賓至如歸的感覺，哪怕他有一點滿意他就會回來。」

不認同消費降級? 克茗冰室老闆：年輕人追求精緻摳門

另一間港式茶餐廳同樣也是在餐飲業激烈競爭中脫穎而出。克茗冰室的創始人陳英其從水圍村的一間小店出發，2019年開始在深圳陸續開設40間分店，並於今年5月在尖沙咀開店，帶着「港式美食」反攻香港。

有趣地是，陳英其不擔心消費降級，他反而認為年輕人的講求性價比的消費方式，並非壞事。

克茗冰室創辦人陳英其認為年輕人講究性價比並非壞事。（歐嘉樂攝）

陳英其分析，現在的95後00後，講究性價比不將就，「我花100就要有100的價值。想要好的，要真的，不是沒錢，是因我們要選擇好多嘢」，他認為年輕人奉行一句話就是「精緻摳門」，「我要好，又要抵。現在就是好的時機」。

陳英其認為危機就是轉機，「我一路都覺得，危機危機，有危險就有機會現在因為很多鋪做不下去，那漂亮的鋪位就讓出來，就有機會了。」

談到港人北上的影響，陳英其表示特別是靠近深圳口岸一帶的餐廳感受特別明顯，他們靠近口岸的幾間分店，港客甚至高達50%，其他分店也在通關後業績上升，「明顯有上升，都有20%以上就是港人北上帶來的紅利。」

克茗冰室雇用香港老師傅保留道地港味。（歐嘉樂攝）

克茗冰室創辦人陳英其喜歡香港人的做事態度。（歐嘉樂攝）

近年香港餐飲業出現結業潮，對此，陳英其則認為香港餐飲業還是有不可取代的優勢，「香港人做事認真，有些老師傅ㄧ生只為做一件事，我很佩服這種態度」，而內地的餐飲業則勝在食材新鮮，和行銷手法創新。他表示，自己餐廳也雇用香港老師傅，希望能保留地道的港味，「味道還是老的好」。

陳英其則認為香港餐飲業還是有不可取代的優勢，「香港人做事認真，有些老師傅ㄧ生只為做一件事，我很佩服這種態度」。（歐嘉樂攝）

深圳餐飲業靠港人並非新鮮事？

談起北上消費，通關後一年多，港人不止在口岸附近的百貨和商業城消費，市場和小攤販都有港人的蹤跡。以前在深圳蛇口市場附近賣雞的黃先生，女兒也在一年多前投身餐飲業，在深圳蛇口開設了甜品和粽子店「姐妹手作」，也頗受港人喜歡。

黃先生的女兒在蛇口市場附近經營「姊妹手作」。（歐嘉樂攝）

黃先生也提到，這幾年景氣不太好，餐飲業或多或少都受到影響，其中距離口岸遠一點的餐飲業衝擊更多，「可能離關口遠一點沒有香港人的地方，就會（生意）差一點。就像蛇口市場，以前疫情的時候沒有香港人生意差很多。」

黃先生進一步解釋，「你係一日做2000蚊生意，起碼都有500 600、700係香港人，香港人不來就少30-40%的生意」，他又指，通關後生意恢復很多，但其實港人北上的風氣仍舊未回到疫情前的水平，「就話沒有香港人真係不得！」