隱形消費？　法學教材設46個收費QRcode　學生學新知識需付費惹議

10月16日，華東政法大學教授表示，《憲法學》是法學專業本科生使用的重點教材，但有學生發現，一些知識點需要掃瞄教材中的二維碼付費才能解鎖，每個知識點收費3元。出版社回應稱，設置二維碼的初衷是為了防盜版，正版新書用戶免費。



《華商報大風新聞》報道，該名教授介紹，有法學院憲法老師表示，「憲法學知識還是蠻值錢的呢，一本47.8元的教材，中間設置46個收費點，每個收費點3元，總共138元，它甚至比教材本身的價格還要高，超過書的價格差不多快3倍」。

教授表示，有學生掃瞄教材中的二維碼，發現知識點要收費，「我們老師一般都不掃這個東西，一掃才曉得它是收費的。我每一頁都翻了，一頁一頁地數了，我核對了的」。教授認為，這實際上屬於隱形消費，學生使用教材是有支付教材費，但閱讀知識點又要額外加錢，顯然是「挖空心思收費」。

華東政法大學教授透露，一本法學教材有46個收費二維碼。（華商報大風新聞）

對於前述問題，10月16日，華東政法大學的教材管理中心工作人員回應稱，不同的課堂用不同的教材，但所有教材都符合學校的教材審核流程，並表示可以向領導反饋核實相關情況。

據介紹，掃描該書中「拓展閱讀」二維碼後顯示，「正版新書用戶可以通過輸入圖書封底處的防偽碼免費訪問本條資源。如果您手中的不是新書，也可以通過付費的方式獲取本條資源。支付成功後，不支持退貨退款」。該頁面顯示價格為3元。

華東政法大學教授透露，一本法學教材有46個收費二維碼。（華商報大風新聞）

另有媒體報道稱，高等教育出版社該教材編輯回應表示，「拓展閱讀」部分的資源對於新書用戶都是免費，只需輸入圖書封底處的防偽碼即可，設置二維碼的初衷是為了防盜版，「一本書只能綁定一個手機號，二手書可能就綁定不了」。目前正在與技術部門聯繫，協商後期如何完善這方面情況。

網民睇法：

這真是書中自有黃金屋

文人取材真「斯文」啊！

就說一本書上，有46個收銀台！

看個書到處是二維碼 第一次長眼

誰說知識無價的。吶，那不是明碼標價嗎

初衷防盜，後期防學。得給錢

我買的是教材，上課閱讀，想看還得拿手機掃碼，那上課大家都拿手機上課不就完了，還用書本幹嘛？關鍵掃碼還收費

加入一大堆收費二維碼能防盜版？標價不到50元的書，學生掃碼完的話共需付費130元，這能讓盜版商望而卻步？？

