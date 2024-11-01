路透：解放軍利用Meta模型開發軍用AI工具

根據最新曝光的學術論文與分析報告，解放軍的頂尖研究機構正在基於Meta的開源Llama模型，研發具有軍事應用潛力的人工智能（AI）工具。《路透社》報到，根據審查的6月論文顯示，來自解放軍軍事科學院及其他機構的6名中國研究人員，已利用Meta的Llama 2模型打造了名為「ChatBIT」的AI工具，專為軍事領域設計，能協助情報蒐集與作戰決策支持。



論文指出，ChatBIT經過特定微調，以提升其在軍事場景下的問答能力。這一AI模型以Meta於去年2月發布的Llama 2 13B大型語言模型（LLM）為基礎，但添加了中國軍方的專用參數。美國智庫詹姆士敦基金會研究員張崑陽指出，這是首次有證據顯示解放軍系統研究並利用開源LLM來推進軍事技術。該研究也揭示了中國軍方持續探索利用人工智能進行戰略規劃、模擬訓練等用途的趨勢。

AI在戰爭中的角色愈見重要，應否或如何使用AI武器，例如致命自主武器系統（LAWS），目前各國難以達成共識。圖為的ZALA Aero的AI無人機KUB-BLA。（ZALA Aero）

Meta對此回應稱，任何軍事用途皆違反其政策。Meta公共政策總監蒙哥馬利（Molly Montgomery）表示，中國軍方的使用未經授權，並違反了Meta的使用規定。儘管Meta施加了使用限制，但由於模型為公開發布，執行限制仍存挑戰。至於ChatBIT的實際功能與運算能力，《路透社》稱尚無法證實。