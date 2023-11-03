「黑老大」張偉再有資產被拍賣　4400萬柏德菲臘豪錶直降888萬

「黑老大」張偉再有一批資產近日被深圳市中級人民法院上架淘寶拍賣，其中一款價值4400萬元（人民幣．下同）的名錶，被直降888萬拍賣。



今次被拍賣的資產，包括房產面積1536平米、1.6億元起拍的一棟深圳市觀瀾湖高爾夫大宅，以及一塊柏德菲臘（Patek Philippe）超級複雜功能時計系列豪錶。值得一提的是，這塊估值4400萬元的手錶起拍價直降888萬，以3552萬元開拍。

張偉經歷傳奇，曾公開自述自己16歲當兵，入伍後看到連長的書架上有大量商業書刊，於是便產生了濃厚的興趣，後於1992年只帶了2000元就去到深圳。他從一個名不見經傳的保安做起，白手創業，於2004年成立中科創金融控股集團，2013年推出88財富網絡投融資平台，號稱引領互聯網金融理財2.0時代。中科創為過百家上市公司提供金融服務，累計管理資產超過500億元。

張偉曾從保安搖身一變成為商業大佬。（中國基金報）

2021年11月29日晚間，禾盛新材（002290）披露公告，收到實控人張偉的刑事裁定書，張偉犯組織、領導黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪、強迫交易罪等多達11項目罪名，數罪並罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，罰金1217萬元。之後，張偉提起上訴，惟被廣東省高院駁回，維持原判。

由此，張偉從身家350億、曾經的「深商風雲人物」淪為階下囚，被沒收資產，昔日光鮮成為泡影。

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去年12月，張偉的一架私人空客飛機就曾以6334萬元的價格被拍出。據標的物評估報告顯示，該空客A319-115飛機於2006年11月出廠，2007年9月投入運行，2018年11月由天成商務航空香港公司代管，飛行時間5043小時，2019年3月起被深圳市公安局龍崗分局查封，還需近700萬元才能恢復適航。

而據阿里拍賣網公佈的照片顯示，該飛機內部放置了一張大床，並設有會客室、吧台等，裝飾色調流露出昔日豪華。在深圳市中院拍賣公告中，特別提到該飛機不具中國國籍且未辦理權利登記，由競買人自行辦理過戶等手續，並需自行承擔可能的法律後果。