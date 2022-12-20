「黑老大」私人飛機深圳6300萬起拍　內部裝飾流露昔日豪華

深圳市中院近日公告，將於12月28日以6000萬元（人民幣．下周）的起拍價拍賣禾盛新材（002290.SZ）實控人張偉的私人飛機空客A319-115飛機，照片顯示其裝飾凸顯昔日豪華。而在11月24日，禾盛新材公告稱，控股股東中科創所持公司31.30%股份也將在28日拍賣。這一切均源於實控人、「中科創系」創始人張偉的涉黑案。禾盛新材董秘辦在19日回應稱，私人飛機和房產都是個人財產，與公司無關。



據深圳市中院拍賣公告，拍賣時間為12月28日10時至29日10時（延時除外），標的為被執行人張偉所有、現持有人中科創控股有限公司（簡稱中科創）的一架空客A319-115飛機，起拍價逾6330萬元，保證金1200萬元，增價幅度30萬元。公告並提到，該飛機不具中國國籍且未辦理權利登記，由競買人自行辦理過戶等手續，並需自行承擔可能的法律後果。

標的物評估報告顯示，該空客A319-115飛機於2006年11月出廠，2007年9月投入運行，2018年11月由天成商務航空香港公司代管，飛行時間5043小時，2019年3月起被深圳市公安局龍崗分局查封，還需近700萬元才能恢復適航。而據阿里拍賣網公佈的照片顯示，該飛機內部放置了一張大床，並設有會客室、吧台等，裝飾色調流露出昔日豪華。

據同花順iFinD顯示，張偉為禾盛新材實控人，公司主營家電複合材料。11月24日，據禾盛新材公告，張偉100%控制的中科創持有禾盛新材31.34%的股份（流通股+限售股）將於12月28日10時至29日10時（延時除外）進行司法拍賣。據阿里拍賣網顯示，起拍價合計約5.08億元。

目前，股權和飛機兩起拍賣均無人報名。禾盛新材董秘辦工作人員回應時表示，私人飛機和房產都是個人財產，跟公司都沒有相關性。公司主要涉及到的是股份拍賣，後期影響可能會涉及到實控人變更，其他的生產經營都是正常的。

報道指，今次兩宗拍賣均源於張偉的涉黑案件。去年11月29日，禾盛新材公告披露收到張偉的刑事裁定書。判決書顯示，張偉犯組織、領導黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪、強迫交易罪等多達11項目罪名，數罪併罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，罰金1217萬元，二審裁定駁回上訴，維持原判。

以往，張偉曾公開自述自己於1992年去到深圳時只帶了2000元。他從保安做起，白手創業，於2004年成立中科創金融控股集團，2013年推出88財富網絡投融資平台，號稱引領互聯網金融理財2.0時代。中科創為過百家上市公司提供金融服務，累計管理資產超過500億元。2015年，其花費5億元購買的第一架空客A319公務飛機到位，還號稱10年內買5架空客飛機以服務高淨值人群。重慶航空業界人士透露，不排除是張買的是一架二手飛機。