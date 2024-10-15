有望打破波音空客壟斷飛進東南亞？老撾考慮引進C919與ARJ21

中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）正積極擴展東南亞市場，老撾對中國自製飛機表現出濃厚興趣。有媒體報道，隨著中國商飛推進C919和ARJ21飛機的國際銷售，東南亞國家的航空公司若價格合適，可能會考慮購買這些中國製飛機，以加強與中國的經濟聯繫。



根據《新華社》消息，中老兩國本月12日發布《聯合聲明》，強調雙方將進一步加強互利合作。中國政府對老撾方面對中國商用飛機的關注與合作意願表示贊賞，並歡迎老撾航空企業引進中國製造的商用飛機。雖然聲明未明確提及C919或ARJ21，但分析人士指出，老撾對這兩款飛機表現出興趣，並與中國簽署了雙邊諒解備忘錄，承認並接受中國航空監管機構的認證。

2024年10月10日，老撾總理宋賽（Sonexay Siphandone）、中國國務院總理李強和馬來西亞總理安華在老撾出席第27屆東盟10+3領導人峰會。（Reuters）

美國航空諮詢公司「氣動諮詢公司」總經理理查德．阿布拉菲亞表示，如果價格具競爭力，東南亞的航空公司「很可能」會購買C919。瑞士管理發展學院院長大衛．巴赫則強調，飛機製造業具有巨大的政治影響力，購買中國飛機的決定不僅僅是一個商業選擇，還帶有重要的政治意涵。

報道稱，鑑於東南亞與中國的密切經濟聯繫以及飛機認證協定，該地區被廣泛視為C919的理想銷售地。自2022年12月印尼翎亞航空成為首家海外購買ARJ21的航空公司後，標誌中國商飛的飛機首次進入國際市場。近期，中國商飛持續推動C919獲得國際認證，並努力開拓東南亞市場。

C919大飛機在上海浦東國際機場起飛。（視覺中國）

回顧今年2月，ARJ21和C919在新加坡航空展亮相後，隨即進行東南亞巡迴演示飛行，覆蓋柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、越南等國。3月初，這兩款飛機首次飛抵老撾萬象瓦岱國際機場，並進行靜態展示和演示飛行。老撾航空公司總經理坎拉．蓬馬萬即表示，中國商用飛機內外設計達到國際標準，設施便利且安全性能卓越。

國際航空分析公司首席執行官休．里奇指出，東南亞乘客需求增長迅速，加之波音的安全問題，使該地區的航空公司對C919更感興趣。他補充道，東南亞與印度、中國共同構成全球乘客增長最快的市場，而東南亞地區擁有全球最複雜的廉價航空網絡之一，成為中國商用飛機開拓的重要市場。