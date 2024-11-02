女性35歲前結婚獎勵1500元　山西呂梁：別為錢結了又離，太草率了

山西呂梁近日宣布，自2025年1月1日起，女性在35周歲前結婚將獲得1500元（人民幣，下同）的獎勵，引發廣泛關注。不過，呂梁民政局婚姻登記科就提醒，「別為了領1500元結婚又離婚。」



山西呂梁近日宣布，自2025年1月1日起，女性在35周歲前結婚將獲得1500元人民幣的獎勵。（視覺中國）

據早前報道，呂梁市政府發布《關於完善生育支持政策體系建設生育友好型社會的若干措施》，在鼓勵適齡青年結婚方面指出，2025年1月1日起，在呂梁市登記結婚（雙方均為初次登記）且女方年齡在35周歲及以下的夫婦，給予1500元的獎勵，由結婚雙方在婚姻登記窗口領取。

而在建立生育補貼制度方面，2025年1月1日起，對符合政策生育一、二、三孩且新生兒戶籍登記在呂梁的家庭，分別補貼2000元、5000元、8000元，在戶籍登記窗口領取；從生產後次年起，對符合政策生育二、三孩的家庭成員（包括夫婦雙方及孩子）5年內參加城鄉居民基本醫療保險個人繳費部分，分別給予30%、50%的補貼。

據《九派新聞》報道，呂梁民政局婚姻登記科有工作人員表示，近日有不少當地市民致電諮詢，「目前市裏確實有這項通知和規劃，但由於文件剛剛刊發，具體實施細則還未公布，相關措施還有待後續進一步落實。」

內地離婚需要過一個月的離婚冷靜期才能領到離婚證。（視覺中國）

此外，亦有網民針對「女性35歲前初次結婚獎勵1500元」調侃稱，「第一天找個人協議領證，一人分750元，第二天離婚，除去路費、製證費，還賺了幾百元。」、「結完就離，這筆錢要不要還。」、「現在結婚登記好像沒有戶籍限制，會不會導致周邊地方的居民為了拿補貼到呂梁去登記結婚。」

對此，上述工作人員稱，「目前結婚登記還是有戶籍限制的，需要婚姻登記當事人一方戶籍所在地是呂梁，如果當事人雙方都不是呂梁戶籍，就無法在呂梁登記結婚。」

工作人員還稱，「這種為了領1500元獎勵而結婚、結完又離的情況不太合理，我們一般也不會允許同一對婚姻登記當事人當天上午辦完結婚，下午就辦離婚，太草率了。而且就算上午結完婚就想離婚，也要把離婚協議等材料準備好，第二天在民政局把離婚申請等手續都辦好，審批完畢後，過了一個月的離婚冷靜期才能領到離婚證。」