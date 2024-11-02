中國免簽國家範圍再次擴大　11月8日起對斯洛伐克、韓國等9國試行

周五（1日），中國外交部發言人林劍表示，中方決定擴大免簽國家範圍，自2024年11月8日起對斯洛伐克、韓國等9國持普通護照人員試行免簽政策。



林劍表示，中方決定擴大免簽國家範圍，自2024年11月8日起對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登、韓國持普通護照人員試行免簽政策；至2025年12月31日期間，斯洛伐克等9國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

10月中旬，國家移民管理局公布，今年三季度全國各口岸入境外國人818.6萬人次，按年上升48.8%；其中，通過免簽入境488.5萬人次，按年上升78.6%。

今年以來，國家移民管理局在會同有關部門不斷擴大免籤國家範圍的同時，先後推出一系列便利外國人來華政策措施，不斷優化口岸簽證、過境免籤、區域性入境免籤政策，讓外國人「方便來」、「多樣來」。下一步，國家移民管理局將持續優化完善過境免簽等政策措施，擴大活動範圍、增加聯動區域、優化開放布局，進一步提高政策的含金量、吸引力，積極會同有關部門提升外國人來華在華便利度。