深圳謀劃最高時速1000km磁懸浮網絡　力爭2035年打造綜合交通樞紐

深圳近日印發文件，指出超前謀劃時速600至1000公里級高速磁懸浮網絡，2035年國際客貨運航線數量力爭達到120條以上，以及加快低空經濟中心建設。



深圳機場東站示意圖。（多維城市微信公眾號）

深圳市政府辦公廳印發《深圳市綜合立體交通網規劃方案（2024—2035年）》（以下簡稱「方案」），當眾指出，到2035年，深圳將高水平建成現代化綜合立體交通網，全面建成具有全球重要影響力的物流中心和國際性綜合交通樞紐城市，全面形成「12312」出行交通圈和「123」快貨物流圈，實現「10-30-60」的快速交通服務目標，綜合交通發展水平進入全球先進行列。

其中，「12312」出行交通圈是指，與粵港澳大灣區主要城市1小時通達、與粵東粵西粵北地區2小時通達，與國內及東南亞主要城市3小時通達，與全球主要城市12小時通達。「123」快貨物流圈，意味國內1天送達，周邊國家主要城市2天送達，全球主要城市3天送達。「10-30-60」的快速交通服務目標，即10分鐘接入高快速路網、30分鐘可達高鐵樞紐、60分鐘可達機場樞紐。

深圳航空客機。（視覺中國）

方案提出，共享粵港澳大灣區世界級機場群，積極協調推進廣深第二高鐵、港深西部鐵路等項目建設，加快實現深圳與灣區其他機場的軌道交通互聯互通。支持惠州平潭機場打造千萬級區域性樞紐機場，發揮深圳第二機場作用。

方案提出，加快形成覆蓋全球創新型城市、歐美澳熱點城市及「一帶一路」新興市場國家節點城市的國際航線網絡。積極拓展與深圳產業關聯的全球創新型城市、新興市場航線，爭取中亞、南美航線的突破。持續完善至東盟、東北亞4小時高頻直達航線。到2035年，深圳機場國際客貨運航線數量力爭達到120條以上。

深圳超前謀劃時速600至1000公里級高速磁懸浮網絡。（資料圖片）

方案明確，深圳將強化鐵路的核心功能，構建高速鐵路網絡。並超前謀劃時速600至1000公里級高速磁懸浮網絡在深圳地區的合理佈局。力爭到2035年，實現至京津冀、長三角、成渝城市群核心城市6小時全面可達，4小時通達範圍覆蓋泛珠三角地級市比例達到55%。

據了解，自上世紀90年代起，中國開始探索磁懸浮技術。2003年，上海浦東機場至市中心的磁懸浮線開始對外試運行，2006年正式投入商業營運，成為全球首條商業高速磁懸浮線路。目前，國內有多個團隊正在進行磁懸浮技術研究，其中，由航天科工集團牽頭的「高速飛車」項目已跑出時速600多公里的試驗速度，未來目標是達到時速1000公里。

深圳北站開通「飛的」服務。（深圳發布）

方案還提出，深圳將加快低空經濟中心建設，並提出了多項重點任務，包括加快建設超100處公共服務類通用航空起降點，協同粵港澳大灣區其他城市共建低空飛行服務網絡，完善低空經濟相關法規規章、標準、規範等。

方案稱，深圳要打造無人機飛行服務網絡，2025年建成1000個以上低空飛行器起降點，2035年全面建成支撐「異構、高密度、高頻次、高複雜性」低空飛行活動的基礎設施體系。2023年，深圳低空經濟產值超900億元人民幣，方案指出到2035年，深圳低空經濟產業產值規模要突破2000億元人民幣。