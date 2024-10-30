深中通道南沙線10.30通車　廣州20分鐘抵深圳　跨市巴士同步開通

連接深中通道和南中高速的南沙聯絡線（簡稱「深中通道南沙線」），定於周二（10月30日）下午3時正式通車。屆時從南沙20分鐘內可抵達深圳寶安、15分鐘可至中山城區，三地攜手進入「半小時生活交通圈」。



南沙線開通後，深圳至廣州時間將縮短至20分鐘，南沙至中山15分鐘以內通達。（深圳發布/當代中國授權）

深中通道南沙線開通後，廣州與深圳、中山三地，將通過南沙在伶仃洋上「牽手」。深圳、中山方向來車可通過深中通道南沙線，進入南沙中軸大道，無縫銜接轉換到南沙區內高快速路及城市道路，快速抵達南沙各鎮街、各重點片區、各旅遊景區。

例如前往明珠灣、蕉門河中心區，可通過深中通道南沙線，快速轉換南沙港快速，行至蘇十頃收費站下後再沿番中公路—珠江大道—鳳凰大道—明珠灣核心區—鳳凰大道—抵達蕉門河中心區，單程行駛時間約30分鐘。

收費標準方面，一類客車從廣東南沙南站出發前往廣東前海站，收費金額為69元（刷粵卡通65.55元），從廣東彩虹站前往廣東岐江新城北站，收費金額為10.34元（刷粵卡通）。

深中通道南沙線貫通後，將同步運營往返深圳廣州的跨市巴士路線。

廣州（南沙）深圳機場快線跨境巴士路線詳情。

南沙至深圳寶安機場快線開通

深中通道南沙線開通的同時，將同步新開通兩條連接深圳的跨市交通線路。一條是南沙至深圳寶安國際機場快線，始發站為蕉門公交總站，終點站為深圳寶安國際機場T3航站樓，繁忙高峰每30分鐘一班、平峰每小時一班。

另一條為南沙至深圳前海跨市定制公交專線，始發站為蕉門公交總站、終點站為深圳前海灣地鐵站，可方便乘客接駁換乘地鐵、公交，計劃每隔約20至30分鐘一班。

深中通道南沙線貫通後，將同步運營往返深圳廣州的跨市巴士路線。

南沙推精品旅遊線路料市場爆發式增長

隨著深中通道南沙線開通，南沙區將推出多條精品旅遊線路。南沙區文廣旅體局副局長周穎表示，更值得期待的是，今年12月，愛達·地中海號郵輪將在南沙國際郵輪母港常態化運營，航線可達中國香港、越南、日本。業界預測，南沙旅遊市場將迎來爆發式增長。