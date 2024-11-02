全球首次！　C919首架交付機完成「心臟更換」

近日，隨着東航首架國產大飛機C919試車各項參數正常，標誌着C919首架交付機全球首次更換引擎（發動機）工作圓滿完成，這進一步檢驗了東航的國產大飛機維修保障能力，填補了國產大飛機在民航維修能力的一項空白。



C919首架交付機完成「心臟更換」。（浦東發布）

在飛機維修項目中，飛機的更換引擎工作屬於高難度的複雜工作之一。據「浦東發布」消息，本次更換引擎主要目的是驗證C919更換引擎程序可行性，同時實現B-919A飛機引擎梯次管理，提升飛機安全性。

據悉，C919飛機的整體動力系統（IPS）擁有全新的設計理念。引擎反推使用了獨特的O型涵道結構，相比其它機型的C型涵道結構，能減少飛行阻力、提高燃油效率。然而這一獨特設計，也給維修工作帶來了挑戰。

C919首架交付機完成「心臟更換」。（浦東發布）

飛機引擎的更換主要分為「拆、裝、測」。在前期準備工作基礎上，東航技術的機務工程師歷經9天時間，完成了引擎油封、反推拆裝、核心罩拆裝、引擎更換等60項例行工作內容和10多項非例行工作，順利完成了飛機編號為B-919A的C919飛機的首次更換引擎的工作。

據悉，東航技術於今年獲得了C919更換引擎維修能力，成為了全球首間具備這項維修能力的航空器維修企業。後續東航技術將攜手中國商飛，進一步優化更換引擎流程、提高效率，促進國產大飛機C919產品競爭力不斷提升。