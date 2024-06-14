17歲職專少女打入全球數學決賽 力壓名校學霸 成Top30唯一女性
近日，大陸17歲少女姜萍在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中獲得第12名，順利晉級決賽，並作為決賽選手中唯一一位中職生（類似香港的職專或毅進文憑）受到關注。
據多家陸媒報導，13日，2024阿里巴巴全球數學競賽公布決賽名單，來自大陸江蘇省的17歲女生姜萍以第12名的成績晉級。
其他選手全來自北大清華劍橋等名校 點圖了解更多：
公告顯示，801名進入決賽的選手來自17個國家和地區，平均年齡22歲，而姜萍預選賽拿下93分，是這項賽事舉辦以來第一位進入決賽的中專在讀生。
據報導，姜萍目前就讀江蘇漣水中等專業學校服裝設計專業，花了兩年自學高等數學，在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中名列第12名，她也是唯一闖進全球30名的女性選手。
有報導指出，進入決賽的前20名選手中，除了姜萍，其他人均來自北大、清華、麻省理工、劍橋等名校。
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據競賽主辦方提供的資料顯示，姜萍自稱對數學的敏銳從中學開始，進入高中後，她的數學成績引起數學老師王閏秋的注意，向她推薦了多本高等數學相關的大學教科書，並鼓勵她參加這一比賽。
據《西部決策》報導，她的老師王閏秋也是今年的參賽者，名次為全球125名。
據報導，姜萍承認自己在數學上有天賦，她表示一般的數學題目對她來說過於簡單，而比較偏向做高等數學之類有難度的題目。
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對於為何會參加此次賽事，姜萍稱是因為老師提到過：
感覺有點厲害，那我試試看。老師說世界各地無論什麼職業，服務生、外送小哥、醫生都能參加。我原來覺得自己是不是不配參加，但我覺得說不定是證明自己的機會。
14日，姜萍老師王閏秋的母校江蘇大學透過社群媒體發文，邀請姜萍報考該校的數學系。
據公開資料，江蘇大學是一間有著百年歷史的公立大學，以工為主、理工醫教結合的教學研究綜合大學，2024年在QS亞洲大學排名為第164名。
據公開資料，由阿里巴巴公益、達摩院舉辦的這項競賽以不設報名門檻、趣味性著稱，已連續舉辦六屆。
今年的決賽將於22日0時至24時舉行，選手可選擇任意連續的8小時作答，獲獎者可分享400多萬元人民幣獎金。
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