湖南23歲女被男子囚黑屋5年產女　每周遭姦精神失常　妻女成幫兇

2022年的江蘇豐縣鐵鏈女事件震動內地，最近又傳出類似案件。湖南一名時年23歲剛大學畢業的女子在2010年遭一名50歲男子禁錮在小房間近5年，期間被多次強姦並產下一女，因此精神失常。14年後，當地警方本年在偶然下找到失聯多年的女子，涉案男子最終因犯強姦罪被判處15年有期徒刑，案情曝光後引起轟動。



張玲年青時的照片。（《新京報》）

張玲被囚禁的地方。（《新京報》）

囚禁張玲的二層小樓。（《新京報》）

據內媒《新京報》報道，來自湖南常德的張玲（化名）2010年大學畢業後與家人起爭執，決定離家出走，而男友向她介紹「路子很廣」的時年50歲的男人鍾鵬（化名）。

張玲與鍾鵬會合後，鍾鵬即把她鎖在湖南桃源縣漆河鎮家中二樓的小房間裏面，在第一晚就強姦了張玲。

報道指，每隔一周，鍾鵬就侵犯張玲一次，而且張玲還不斷遭受虐打。張玲身處的小房間環境非常惡劣，彌漫著排泄物的異味，偶爾還會有蜈蚣和老鼠爬出來抓人。

在同一年，張玲懷孕了，鍾鵬曾告訴她，如果生下一個男孩就放她走，「把你搞來就是為了要個兒子」。在年底，張玲生下一個女兒。

村裡通往囚禁張玲小樓的路，平時鮮少有車經過。（《新京報》）

妻女參與看管

報道指，鍾鵬的妻子和當時已經二十多歲的女兒對鍾鵬的行為知情，卻沒有阻止鍾鵬的惡行，反而參與看管。在長期囚禁和虐打下，張玲幾乎連路都不會走，精神狀態也愈益失常。

事件轉機是在2014年，鍾鵬的女婿發現被囚禁的張玲，鍾鵬擔心事情曝光，將張玲轉移到桃源縣熱市鎮一名老婦家中安置，老婦因可憐張玲而收留她。張玲在2018年時與老婦的兒子結婚，其後生下一個兒子。

報道指，因精神狀態失常及擔心被鍾鵬報復，張玲始終不敢報案。至2024年張玲為兒子辦理上戶口時，警方發現張玲多年前被列為失蹤人口，便安排她與父母相聚，案件始曝光。

張玲父母還留著張玲兒時的照片。（《新京報》）

男子判囚15年 妻女未被起訴

本年10月15日，湖南省桃源縣法院作出判決，鍾鵬犯強姦罪被判處15年有期徒刑。

鍾鵬的非法拘禁罪因過追訴期未被起訴，而鍾鵬的妻子和女兒雖然曾被警方以涉嫌非法拘禁罪刑事拘留，但同樣因為已過追訴期，兩人未被起訴。

報道又指，現年37歲的張玲已與社會脫軌，當地婦聯正在幫助張玲尋找工作機會，同時為張玲的女兒做心理疏導，讓她慢慢接受真相，回到母親身邊生活。